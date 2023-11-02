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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Частина Херсона без світла: через російський обстріл пошкоджено енергооб’єкт

ремонт електромереж
Фото: УНІАН

Внаслідок російського обстрілу Херсона 2 листопада був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури у центральній частині міста. 

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. 

– Наразі є тимчасові перебої з енергопостачанням у деяких споживачів. Роботи з усунення наслідків аварії тривають, – зазначив він.

Нагадаємо, напередодні ввечері внаслідок ворожого обстрілу Херсонської міської територіальної громади поранення дістала 70-річна жінка.

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За його словами голови Херсонської МВА Романа Мрочка, жінка на момент удару перебувала в будинку. Вона зазнала вибухової травми та осколкових поранень грудної клітки. Постраждалу ушпиталили.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 617-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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електроенергія, Обленерго, обстріл, Херсон
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