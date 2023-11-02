Красивого прорыва, вероятно, не будет: Залужный объяснил, что помешало быстрому контрнаступлению

По расчетам украинского командования, во время контрнаступления Силы обороны Украины должны были продвигаться со скоростью 30 км в сутки. И в течение четырех месяцев планировалось достичь временно оккупированного Крыма.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в интервью изданию The Economist.

Однако за пять месяцев украинским войскам удалось продвинуться на 17 километров.

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Как отмечает издание, ход контрнаступления “подорвал надежды Запада” на то, что Украина сможет с его помощью продемонстрировать Кремлю, что войну невозможно выиграть.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, в чем заключались ключевые причины.

Почему контрнаступление ВСУ развивалось не по плану

Генерал объяснил, что украинская армия должна была продвигаться со скоростью 30 км в сутки, прорывая оборонные рубежи войск РФ.

– Если вы посмотрите на учебники НАТО и подсчеты, которые мы проводили (при планировании контрнаступления, — Ред.), четырех месяцев должно было быть достаточно, чтобы мы достигли Крыма, повоевали в Крыму, вернулись из него, и снова зашли и вышли оттуда, – отметил Залужный.

Вместо этого украинские войска и техника застряли на минных полях, а западное вооружение оказалось под ударами российской артиллерии и беспилотников.

По словам Залужного, сначала ему казалось, что “что-то не так” с командирами, поэтому он заменил некоторых из них. Впоследствии генерал предположил, что бойцы могли быть не пригодны для поставленных задач, и перевел их в другие бригады.

Когда эти изменения не принесли результатов, Залужный попросил найти книгу, которую он видел еще будучи студентом военной академии. Она называется Прорыв укрепленных линий обороны и была написана советским генерал-майором Павлом Смирновым еще в 1941 году. В ней автор анализировал сражения времен Первой мировой войны.

По словам Залужного, прочитав ее, он понял суть проблемы. Причина в том, что Украина находится с врагом на одном уровне технологического развития.

И это создает тупик на фронте.

– Не прочитав даже половины, я понял, что это именно то, где мы находимся. Поскольку, как и тогда (в Первую мировую войну, – Ред.), уровень нашего технологического развития сегодня вводит в ступор и нас, и наших врагов, – рассказал главнокомандующий ВСУ.

По словам генерала, этот тезис он для себя подтвердил, отправившись на линию фронта возле Авдеевки (Донецкая область). Командование наблюдало на экранах мониторов 140 единиц военной техники РФ, уничтоженной в течение четырех часов после того, как она оказалась на расстоянии досягаемости нашей артиллерии.

Враг таким же образом пытается бить по украинским войскам, когда они предпринимают попытки продвинуться.

Залужный объяснил, что “как и во время Первой мировой войны, мы достигли уровня технологий, который поставил нас в тупик”.

Современные датчики могут обнаружить любую концентрацию сил, а высокоточное оружие способно его уничтожить.

– Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, и они видят все, что мы делаем. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как порох, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга, — добавил он.

Надежда на истощение РФ была ошибкой

Валерий Залужный признал: предположение о том, что Россию можно остановить, обескровив ее войска, было ложным.

– Это была моя ошибка. Россия потеряла убитыми не менее 150 тыс. человек. В любой другой стране такие потери остановили бы войну, — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Однако для РФ человеческая жизнь ничего не стоит. Как отмечает издание, ориентиром для Кремля “являются Первая и Вторая мировые войны, в которых Россия потеряла десятки миллионов людей”.

Красивого прорыва, скорее всего, не будет

– Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет, – сообщил Валерий Залужный.

В то же время он уточнил, что у Украины нет другого выбора, кроме как сохранять инициативу на поле боя, продолжая наступление. Даже если украинские войска будут продвигаться всего на несколько метров в день.

Временно оккупированный Крым, по мнению генерала, остается самым уязвимым местом диктатора РФ Владимира Путина. Это стержень его проекта по восстановлению империи.

В последние несколько месяцев Украина фактически перенесла войну на полуостров, который имеет решающее значение для логистики путинских войск.

Генерал Залужный отметил, что нельзя позволить боевым действиям перейти на стадию позиционной войны.

– Наибольший риск позиционной войны на истощение состоит в том, что она может затянуться на годы и истощать украинское государство, – рассказал он.

Падение морального духа украинцев и уровня поддержки Запада – именно то, на что рассчитывает Кремль.

Валерий Залужный выразил уверенность, что продолжительная война выгодна России, имеющей втрое больше населения и в десять раз большую экономику, чем Украина.

– Давайте будем честными: это феодальная страна, где самым дешевым ресурсом является человеческая жизнь. А для нас… самое дорогое, что у нас есть, это наши люди, – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

По словам Залужного, “солдатов у него хватает”. Однако чем дольше будет длиться война, тем труднее ее будет продолжать.

– Нам нужно искать это решение, нам нужно найти этот “порох”, быстро освоить его и использовать для скорейшей победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что просто не хватает людей для борьбы, – заявил генерал.

Украине нужны технические решения

Валерий Залужный объяснил, что для выхода из тупика на фронте нужен мощный технологический скачок.

Чтобы Украина могла сохранять инициативу на фронте, ей нужно не просто одно новое изобретение, а совокупность уже существующих технических решений.

В общей сложности Залужный назвал пять приоритетов для ВСУ. Речь идет об инновациях в сфере беспилотников, радиоэлектронной борьбы, контрбатарейной борьбы (для поражения артиллерии врага), оборудовании для разминирования, а также о наращивании собственных запасов.

– Нам необходимо использовать мощь, заложенную в новых технологиях, – сообщил Залужный.

Издание напоминает, что западные союзники были достаточно осторожны в поставках ВСУ более мощного оружия. Его было достаточно “для поддержки Украины в войне, но недостаточно, чтобы позволить ей победить”.

Валерий Залужный объяснил, что ракетные системы дальнего радиуса действия и танки были наиболее актуальны для ВСУ в прошлом году. Однако союзники передали это вооружение только в 2023-м. За это время войска РФ смогли перегруппироваться и укрепить оборону.

Залужный также предположил, что многофункциональные истребители F-16, которые Украина получит только в следующем году, могут быть уже “менее полезными”. Поскольку РФ усовершенствовала свою ПВО.

– Экспериментальная версия ракетной системы С-400 может долетать за пределы города Днепр, – цитирует The Economist объяснение Залужного.

В то же время генерал благодарен союзникам за предоставленное оружие, отметив, что “они не обязаны нам ничего давать, и мы благодарны за то, что имеем”.

Залужный подчеркнул, что ключевой проблемой является не задержка в поставках определенных видов вооружения.

– Важно понимать, что эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами. Они неизбежно приведут к промедлению и, как следствие, к поражению, – настаивает генерал.

Решающую роль Залужный отводит современным технологиям, беспилотникам и средствам радиоэлектронной борьбы.

Источник : Economist

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