Красивого прориву, ймовірно, не буде: Залужний пояснив, що завадило швидкому контрнаступу

За підрахунками українського командування, під час контрнаступу Сили оборони України мали б просуватися зі швидкістю 30 км на добу. І протягом чотирьох місяців планувалося досягнути тимчасово окупованого Криму.

Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний в інтерв’ю виданню The Economist.

Однак за п’ять місяців українським військам вдалося просунутися на 17 кілометрів.

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Як зазначає видання, хід контрнаступу “підірвав надії Заходу” на те, що Україна зможе з його допомогою продемонструвати Кремлю, що війну неможливо виграти.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, у чому полягали ключові причини.

Чому контрнаступ ЗСУ розвивався не за планом

Генерал пояснив, що українська армія мала просуватися зі швидкістю 30 км на добу, прориваючи оборонні рубежі військ РФ.

– Якщо ви подивитеся на підручники НАТО і підрахунки, які ми проводили (під час планування контрнаступу, – Ред.), чотирьох місяців мало бути достатньо, щоб ми досягнули Криму, повоювали в Криму, повернулися з нього, і знову зайшли і вийшли звідти, – зазначив Залужний.

Натомість українські війська та техніка застрягли на мінних полях, а західне озброєння опинилося під ударами російської артилерії та безпілотників.

За словами Залужного, спочатку йому здавалося, що “щось не так” із командирами, тому він замінив деяких із них. Згодом генерал припустив, що бійці могли бути не придатні для поставлених завдань, і перевів їх в інші бригади.

Коли ці зміни не принесли результатів, Залужний попросив знайти книгу, яку він бачив, ще будучи студентом військової академії. Вона називається Прорив укріплених ліній оборони і була написана радянським генерал-майором Павлом Смирновим ще в 1941 році. У ній автор аналізував битви часів Першої світової війни.

За словами Залужного, прочитавши її, він зрозумів суть проблеми. Причина полягає в тому, що Україна перебуває із ворогом на одному рівні технологічного розвитку.

І це створює глухий кут на фронті.

– Не прочитавши навіть половини, я зрозумів, що це саме те, де ми знаходимося. Оскільки, як і тоді (в Першу світову війну, – Ред.), рівень нашого технологічного розвитку сьогодні вводить в ступор і нас, і наших ворогів, – розповів головнокомандувач ЗСУ.

За словами генерала, цю тезу він для себе підтвердив, коли вирушив на лінію фронту біля Авдіївки (Донецька область). Командування спостерігало на екранах моніторів 140 одиниць військової техніки РФ, знищеної протягом чотирьох годин після того, як вона опинилася на відстані досяжності нашої артилерії.

Ворог так само намагається бити по українських військах, коли вони здійснюють спроби просунутися.

Залужний пояснив, що “як і під час Першої світової війни, ми досягли рівня технологій, який поставив нас у глухий кут”.

Сучасні датчики можуть виявити будь-яку концентрацію сил, а високоточна зброя здатна її знищити.

– Простий факт полягає в тому, що ми бачимо все, що робить ворог, і вони бачать все, що робимо ми. Щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове, як-от порох, який винайшли китайці і яким ми досі вбиваємо один одного, — додав він.

Сподівання на виснаження РФ було помилкою

Валерій Залужний визнав: припущення про те, що Росію можна зупинити, знекровивши її війська, було хибним.

– Це була моя помилка. Росія втратила вбитими щонайменше 150 тис. осіб. У будь-якій іншій країні такі втрати зупинили б війну, – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Проте для РФ людське життя нічого не варте. Як зазначає видання, орієнтиром для Кремля “є Перша і Друга світові війни, в яких Росія втратила десятки мільйонів людей”.

Красивого прориву, швидше за все, не буде

– Глибокого та красивого прориву, швидше за все, не буде, – повідомив Валерій Залужний.

Водночас він уточнив, що Україна не має іншого вибору, окрім як зберігати ініціативу на полі бою, продовжуючи наступ. Навіть якщо українські війська просуватимуться лише на кілька метрів на день.

Тимчасово окупований Крим, на думку генерала, залишається найбільш вразливим місцем диктатора РФ Володимира Путіна. Це стрижень його проєкту з відновлення імперії.

Протягом останніх кількох місяців Україна фактично перенесла війну на півострів, який має вирішальне значення для логістики путінських військ.

Генерал Залужний зазначив, що не можна дозволити бойовим діям перейти на стадію позиційної війни.

– Найбільший ризик позиційної війни на виснаження полягає в тому, що вона може затягнутися на роки та виснажити Українську державу, – розповів він.

Падіння морального духу українців та рівня підтримки Заходу – це саме те, на що розраховує Кремль.

Валерій Залужний висловив упевненість, що тривала війна вигідна Росії, яка має втричі більше населення та вдесятеро більшу економіку, ніж Україна.

– Давайте будемо чесними: це феодальна країна, де найдешевшим ресурсом є людське життя. А для нас… найдорожче, що у нас є, це наші люди, – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Наразі, за словами Залужного, “солдатів у нього вистачає”. Однак чим довше триватиме війна, тим важче її буде продовжувати.

– Нам потрібно шукати це рішення, нам потрібно знайти цей “порох”, швидко освоїти його та використати для якнайшвидшої перемоги. Тому що рано чи пізно ми виявимо, що просто не вистачає людей для боротьби, – заявив генерал.

Україні потрібні технічні рішення

Валерій Залужний пояснив, що для виходу з глухого кута на фронті потрібен потужний технологічний стрибок.

Щоб Україна могла зберігати ініціативу на фронті, їй потрібен не просто якийсь один новий винахід, а сукупність уже існуючих технічних рішень.

Загалом Залужний назвав п’ять пріоритетів для ЗСУ. Йдеться про інновації в сфері безпілотників, радіоелектронної боротьби, контрбатарейної боротьби (для ураження артилерії ворога), обладнання для розмінування, а також про нарощування власних запасів.

– Нам необхідно використовувати міць, закладену в нових технологіях, – повідомив Залужний.

Видання нагадує, що західні союзники були досить обережними в поставках ЗСУ більш потужної зброї. Її було достатньо “для підтримки України у війні, але недостатньо, щоб дозволити їй перемогти”.

Валерій Залужний пояснив, що ракетні системи дальнього радіусу дії та танки були найбільш актуальними для ЗСУ минулого року. Проте союзники передали це озброєння лише в 2023-му. За цей час війська РФ змогли перегрупуватися й зміцнити оборону.

Залужний також припустив, що багатофункціональні винищувачі F-16, які Україна отримає лише наступного року, можуть бути вже “менш корисними”. Оскільки РФ вдосконалила свою ППО.

– Експериментальна версія ракетної системи С-400 може долітати за межі міста Дніпро, – цитує The Economist пояснення Залужного.

Водночас генерал вдячний союзникам за надану зброю, зазначивши, що “вони не зобов’язані нам нічого давати, і ми вдячні за те, що маємо”.

Залужний наголосив, що ключовою проблемою є не затримки в постачанні певних видів озброєння.

– Важливо розуміти, що цю війну неможливо виграти зброєю минулого покоління та застарілими методами. Вони неминуче призведуть до зволікання і, як наслідок, до поразки, – наполягає генерал.

Вирішальну роль Залужний відводить сучасним технологіям, безпілотникам і засобам радіоелектронної боротьби.

Джерело : The Economist

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