Александр Мусиенко, Политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат, эксперт ОО Центр оборонных стратегий
Александр Мусиенко, Политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат, эксперт ОО Центр оборонных стратегий
Статья Залужного является “путеводителем”, по которому власти Украины должны общаться с партнерами — Мусиенко
Статья главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в журнале The Economist является путеводителем, благодаря которому украинская власть должна общаться с партнерами Украины и объяснять стратегические потребности украинской армии на поле боя.
Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко на своем Youtube-канале.
Он прокомментировал колонку Валерия Залужного о том, какие угрозы несет позиционная война для Украины, и пять приоритетов для украинской армии, которые могут изменить ход боевых действий.
— Самое важное, о чем подводит итог главнокомандующий, что инновации, лучшие средства управления, мотивации и обеспечения командного состава являются нашим ключом для того, чтобы не допустить позиционной войны и сделать ее маневренной, то есть с движением, с наступательными действиями, с освобожденными территориями, — сказал он.
Александр Мусиенко указывает, что приведение ситуации к позиционной войне может затянуть войну надолго, из-за чего будет неизвестно, насколько сохранится поддержка партнеров Украины и как быстро украинские воины смогут деоккупировать территории государства.
— Еще господин Залужный говорит о подготовке дополнительных сил, резервов и средств, которые так же нужны. Речь идет о подготовке сил на весну. Уже сейчас нужно говорить с нашими партнерами и думать об осенне-летней компании 2024 года: какой она будет, ее параметры, цели, что для этого нужно, сколько нужно людей дополнительно, оружия, объемы и тому подобное. Это стратегический ход, — сказал эксперт.
Он указывает, что есть нежелание украинского военного руководства входить в этап стояния на месте, а одновременно есть готовность продолжать борьбу дальше, для чего нужно соответствующее обеспечение.
Также Мусиенко указывает на своевременность колонки Залужного, поскольку накануне вышла публикация в журнале Time, в которой говорилось о сложностях президента Владимира Зеленского как внутри государства, ведущего войну, так и за рубежом, в отношениях с международными партнерами.
— Военные четко видят и понимают, поэтому здесь они едины с политическим руководством, — объясняет эксперт.
Он также указывает, что публикация Залужного является ответом республиканцам из Соединенных Штатов, которые направили письмо президенту США Джо Байдену с призывом объяснить цели российско-украинской войны.
Александр Мусиенко также считает, что статья является демонстрацией военным руководством Украины четкого и стратегического видения того, как должны продолжаться боевые действия.
— Это сильный, четкий и понятный месседж и посыл. Очень хорошо, что он появился именно сейчас. Это говорит о стратегическом видении, которое развито у военного руководства. Именно такой и должна быть эта реакция. Думаю, что эта реакция будет поддержана и со стороны президента Украины, Министерства иностранных дел и мы выйдем на четкие и понятные дискуссии с американскими партнерами, имея четкую “дорожную карту “в материале Валерия Залужного и будем убеждать наших партнеров очень серьезно работать, — сказал он.
Эксперт резюмировал, что, учитывая сегодняшние вызовы на фронте, нельзя допустить, чтобы военная помощь Украине уменьшалась.
Фото: Валерій Залужний
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