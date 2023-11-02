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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Залужный: Мы должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на учения или мобилизацию

Валерій Залужний

В Украине планируется расширить категорию граждан, которые могут быть призваны и вводится “боевая стажировка”, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Об этом Залужный написал в своей колонке для The Economist.

— Моим пятым и последним приоритетом является наращивание резервов. Россия не смогла воспользоваться своим значительным преимуществом в человеческих ресурсах, поскольку Владимир Путин опасается, что всеобщая мобилизация может вызвать политический кризис, а также потому, что Россия не может подготовить и снарядить достаточное количество людей.

Однако у Украины также ограничены возможности тренировать резервы на собственной территории. Мы не можем легко проводить ротацию солдат на фронте. Более того, Россия может нанести удар по учебным центрам. Также в украинском законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от выполнения своих обязанностей, — написал украинский военачальник.

Главнокомандующий Залужный добавил, что Украина пытается решить указанные проблемы. В частности, вводится единый реестр военнообязанных и планируется расширить категорию граждан, которые могут быть призваны.

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Кроме того, вводится “боевая стажировка”, которая предусматривает направление недавно мобилизованных и обученных военнослужащих в опытные фронтовые подразделения для подготовки.

Прочитать полную статью Валерия Залужного об угрозах позиционной войны и пяти приоритетах для Украины — можно на Фактах ICTV.

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Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Источник: Economist
Война в Украине, Валерий Залужный, ВСУ, Мобилизация, Російська агресія
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