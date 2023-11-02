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Залужний: Маємо розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію

Валерій Залужний

В Україні планується розширити категорію громадян, які можуть бути призвані і запроваджується “бойове стажування”, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Про це Залужний написав у своїй колонці для The Economist.

– Моїм п’ятим і останнім пріоритетом є нарощування резервів. Росія не змогла скористатися своєю значною перевагою в людських ресурсах, оскільки Владімір Путін побоюється, що загальна мобілізація може спричинити політичну кризу, а також тому, що Росія не може підготувати і спорядити достатню кількість людей.

Однак в України також обмежені можливості тренувати резерви на власній території. Ми не можемо легко проводити ротацію солдатів на фронті. Більше того, Росія може завдати удару по навчальних центрах. Також в українському законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від виконання своїх обов’язків, – написав український воєначальник.

Головнокомандувач Залужний додав, що Україна намагається розв’язати зазначені проблеми. Зокрема, запроваджується єдиний реєстр військовозобов’язаних та планується розширити категорію громадян, які можуть бути призвані.

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Крім того, запроваджується “бойове стажування”, яке передбачає направлення нещодавно мобілізованих та навчених військовослужбовців у досвідчені фронтові підрозділи для підготовки.

Прочитати повну статтю Валерія Залужного про загрози позиційної війни та п’ять пріоритетів для України – можна на Фактах ICTV.

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Фото: Головнокомандувач ЗСУ

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Джерело: The Economist
Війна в Україні, Валерій Залужний, ЗСУ, мобілізація, Російська агресія
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