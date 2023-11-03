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Юлия Соколова, редактор ленты

Ведет ли Киев тайные переговоры с РФ: объяснение Кулебы

Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Официальный Киев сейчас не ведет никаких секретных переговоров с агрессором Россией. Пока российские войска находятся на территории Украины, это бессмысленно.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире немецкого телеканала ZDF.

На вопрос, происходят ли сейчас переговоры между Киевом и российской стороной “за закрытой дверью”, Кулеба ответил коротко: Нет.

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Министр напомнил, что основой украинской Формулы мира является уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.

– Это значит, что Россия должна уйти из Украины. Пока этого не произойдет, пока она не будет готова это сделать, нет смысла с ними разговаривать, — подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что если бы РФ действительно стремилась к переговорам, то не обстреливала бы каждую ночь территорию Украины и не отправляла бы сюда дополнительные военные силы.

– Ты не ведешь себя так, когда хочешь вести переговоры, — заявил глава МИД.

Кулеба призвал союзников верить в Украину, поддерживать ее борьбу против агрессии, и тогда “наша победа будет и вашей победой”.

Украинская Формула мира: что известно

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Президент Владимир Зеленский представил Формулу мира во время саммита Большой двадцатки (G20), проходившего в Индонезии в ноябре 2022 года.

Формула миру Зеленського

Формула мира имеет 10 пунктов: радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; противодействие экоциду; освобождение всех пленных и депортированных Россией граждан; возвращение справедливости; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины; вывод войск РФ и прекращение боевых действий; недопущение эскалации; фиксация окончания войны.

Уже прошли три раунда переговоров на уровне советников по нацбезопасности и политических директоров МИД относительно Формулы мира: в Копенгагене (Дания), Джидде (Саудовская Аравия) и на Мальте.

Источник: ZDF

Война в Украине, Дмитрий Кулеба, переговори, Російська агресія
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