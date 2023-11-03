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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Чи веде Київ таємні переговори з РФ: пояснення Кулеби

Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Офіційний Київ зараз не веде жодних таємних переговорів із агресором Росією. Поки російські війська перебувають на території України, це не має жодного сенсу.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі німецького телеканалу ZDF.

На запитання, чи відбуваються зараз переговори між Києвом та російською стороною “за зачиненими дверима”, Кулеба відповів коротко: Ні.

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Міністр нагадав, що основою української Формули миру є повага до суверенітету та територіальної цілісності України.

– Це означає, що Росія має піти геть з України. Доки цього не станеться, доки вона не буде готова зробити це, немає сенсу з ними розмовляти, – наголосив Кулеба.

Він додав, що якби РФ дійсно прагнула переговорів, то не обстрілювала б щоночі територію України і не відправляла б сюди додаткові військові сили.

– Ти не поводишся так, коли хочеш вести переговори, – заявив глава МЗС.

Кулеба закликав союзників вірити в Україну, підтримувати її боротьбу проти агресії, й тоді “наша перемога буде і вашою перемогою”.

Українська Формула миру: що відомо

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Президент Володимир Зеленський представив Формулу миру під час саміту Великої двадцятки (G20), який проходив в Індонезії в листопаді 2022 року.

Формула миру Зеленського

Формула миру має 10 пунктів: радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; протидія екоциду; звільнення всіх полонених та депортованих Росією громадян; повернення справедливості; виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України; виведення військ РФ і припинення бойових дій; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.

Вже відбулося три раунди переговорів на рівні радників з нацбезпеки та політичних директорів МЗС з приводу Формули миру: в Копенгагені (Данія), Джидді (Саудівська Аравія) та на Мальті.

Джерело: ZDF

Війна в Україні, Дмитро Кулеба, переговори, Російська агресія
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