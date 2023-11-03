Помощь от ЕС на €50 млрд: Кабмин подготовил для Еврокомиссии проект плана

Кабинет министров Украины передаст Еврокомиссии проект плана для программы Ukraine Facility. Это программа помощи нашему государству в размере €50 млрд, рассчитанная на следующие четыре года.

О деталях проекта рассказал сегодня на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он назвал разработку плана “очередным важным шагом на пути в Европу”.

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– Чтобы получать средства в рамках этой программы (Ukraine Facility, — Ред.), Украина проведет ряд реформ и проектов трансформаций, — отметил Шмыгаль.

Что предполагает план для Еврокомиссии

Предварительный проект плана, который получит Еврокомиссия, состоит из четырех ключевых блоков:

1. Макроэкономические сценарии.

2. Базовые реформы (госуправление, борьба с коррупцией, судебная реформа, меры по управлению государственными финансами).

3. Экономические реформы (улучшение бизнес-климата в стране, региональная политика, управление государственными активами, развитие человеческого капитала).

4. Секторы экономики, которые должны помочь Украине развиваться как на этом этапе, так и в будущем. Шмыгаль перечислил энергетический и аграрный секторы, логистику, развитие IТ, перерабатывающую промышленность, критические материалы.

Кроме того, план Кабмина содержит “три сквозных направления”. Речь идет об интеграции Украины в Евросоюз, цифровой трансформации и “зеленом” переходе (то есть переходе от ископаемых к возобновляемым источникам энергии).

Шмігаль уточнил, что план Кабмина – это не всеобщая стратегия экономического развития Украины. Это перечень условий для получения €50 млрд помощи от ЕС в течение следующих лет.

– Сегодняшние наработки еще не окончательная версия документа. Это предварительный план для начала консультаций с нашими европейскими коллегами, – подчеркнул премьер.

Украина продолжит работу над этим планом с международными партнерами, украинским бизнесом и гражданским обществом.

Что известно о пакете помощи на €50 млрд

В июне Еврокомиссия предложила создать специальный Фонд с бюджетом до €50 млрд. Средства из него хотят направить на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины в течение 2024-2027 годов.

17 октября инициатива нашла поддержку в Европарламенте. Речь идет о создании нового финансового инструмента для Украины – Ukraine Facility. Евродепутаты предложили наполнять Фонд денежными средствами с замороженных активов РФ или связанных с Россией лиц, поддерживающих войну.

В украинском правительстве заявляли, что рассчитывают получить €18 млрд из нового Фонда в 2024 году для финансирования дефицита бюджета и социальных выплат.

Однако решение о выделении €50 млрд на четыре года должны одобрить все 27 стран-членов ЕС. Возражения по этому вопросу имели премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо.

Источник : Кабмин

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