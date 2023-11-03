Допомога від ЄС на €50 млрд: Кабмін підготував для Єврокомісії проєкт плану

Кабінет міністрів України передасть Єврокомісії проєкт плану для програми Ukraine Facility. Це програма допомоги нашій державі обсягом €50 млрд, розрахована на наступні чотири роки.

Про деталі проєкту розповів сьогодні на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він назвав напрацювання плану “черговим важливим кроком на шляху до Європи”.

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– Щоб отримувати кошти в межах цієї програми (Ukraine Facility, – Ред.), Україна проведе низку реформ та проєктів трансформацій, – зазначив Шмигаль.

Що передбачає план для Єврокомісії

Попередній проєкт плану, який отримає Єврокомісія, складається з чотирьох ключових блоків:

1. Макроекономічні сценарії.

2. Базові реформи (держуправління, боротьба з корупцією, судова реформа, заходи з управління державними фінансами).

3. Економічні реформи (покращення бізнес-клімату в країні, регіональна політика, управління державними активами, розвиток людського капіталу).

4. Сектори економіки, які мають допомогти Україні розвиватися як на цьому етапі, так і в майбутньому. Шмигаль перерахував енергетичний та аграрний сектори, логістику, розвиток ІТ, переробну промисловість, критичні матеріали.

Крім того, план Кабміну містить “три наскрізні напрямки”. Йдеться про інтеграцію України до Євросоюзу, цифрову трансформацію та “зелений” перехід (тобто перехід від викопних до відновлювальних джерел енергії).

Шмигаль уточнив, що план Кабміну – це не загальна стратегія економічного розвитку України. Це перелік умов для отримання €50 млрд допомоги від ЄС протягом наступних років.

– Сьогоднішні напрацювання ще не є остаточною версією документа. Це попередній план для початку консультацій з нашими європейськими колегами, – наголосив прем’єр.

Україна продовжить роботу над цим планом із міжнародними партнерами, українським бізнесом та громадянським суспільством.

Що відомо про пакет допомоги на €50 млрд

У червні Єврокомісія запропонувала створити спеціальний Фонд з бюджетом до €50 млрд. Кошти з нього хочуть спрямувати на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України протягом 2024-2027 років.

17 жовтня ця ініціатива знайшла підтримку в Європарламенті. Йдеться про створення нового фінансового інструменту для України – Ukraine Facility. Євродепутати запропонували наповнювати Фонд коштами із заморожених активів РФ або пов’язаних із Росією осіб, які підтримують війну.

В українському уряді заявляли, що розраховують отримати €18 млрд з нового Фонду в 2024 році для фінансування дефіциту бюджету і соціальних виплат.

Однак рішення про виділення €50 млрд на чотири роки мають схвалити всі 27 країн-членів ЄС. Заперечення щодо цього питання мали прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан і Роберт Фіцо.

Джерело : Урядовий портал

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