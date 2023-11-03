Россияне поставили в Авдеевке новую цель, вскоре начнут третью волну наступления — Барабаш
Вскоре россияне начнут третью волну наступления на Авдеевку Донецкой области. Оккупанты хотят захватить коксохимический завод.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш.
По его словам, возле Авдеевки не утихают стрелковые бои. Сейчас россияне не используют технику, а отправляют пехоту, которая пытается штурмовать город с юга и севера.
Барабаш отметил, что россияне выбрали для себя новую цель — Авдеевский коксохим.
— Есть перехваты, даже в телеграмм-каналах развивают всю эту историю. Теперь у них новая цель — это коксохим, надо “взять коксохим” и точка. Мы понимаем, что третья волна со дня на день начнется, сейчас немного просохнет почва и они поедут, потому что есть определенное накопление. Мы это видим и слышим, — подчеркнул глава МВА.
Ранее в NYT сообщили, что три недели ожесточенных боев возле Авдеевки стали едва ли не самой дорогой битвой для России с начала полномасштабной войны.
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