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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Битва за Авдіївку стала найдорожчою для РФ з початку великої війни – NYT

Місто Авдіївка
Фото: УНІАН

Три тижні запеклих боїв біля Авдіївки стали чи не найдорожчою битвою для Росії з початку повномасштабної війни. Українська артилерія знищує колони бронетехніки й піхоту окупантів ще на підступах до міста, проте досі їм не вдалося здійснити прорив, пише New York Times.

Російські втрати під Авдіївкою виявилися навіть більшими, ніж ті, яких армія РФ зазнала в боях під Вугледаром у березні цього року.

Місто стало мішенню для окупантів ще у 2014 році, проте саме цей наступ українські військові, які обороняють Авдіївку, називають найжорстокішим штурмом за весь час.

Зараз дивляться

– Максимум, що у нас було – це пів дня тиші, – наголошує боєць 109 бригади.

Зараз ЗСУ продовжують блокувати використання Росією головної автомагістралі та залізниці вздовж лінії фронту. Тому Авдіївка має стратегічну цінність для загарбників, оскільки її захоплення відтіснило б українські війська від Донецька і відкрило б головні залізничні та автомобільні шляхи для російських військ у цьому районі.

– Але це також має і політичне значення. Захоплення міста після стількох років опору стало б для президента Росії Володимира Путіна значною перемогою перед настанням зими, – пише видання.

Наразі російські війська перегруповуються під Авдіївкою, найближчими днями очікується нова хвиля штурмів.

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Джерело: NYT
Авдіївка, Армія Росії, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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