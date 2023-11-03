Украинское оружие будет попадать на фронт быстрее: в Минобороны ввели новые правила

С 1 ноября Министерство обороны Украины существенно сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ.

Об этом ведомство сообщило в Telegram.

Указано, что на период военного положения сокращается производственный цикл, а также упрощается процесс испытаний.

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Отныне именно производитель определяет, по каким техническим параметрам он будет сдавать заказчику продукцию, а военные согласовывают перечень параметров (ранее — военные прописывали в технических условиях значительный перечень этих параметров).

— Мы отменили чрезмерные испытания оружия, которые не связаны с подтверждением его боеспособности, сократили количество всевозможных проверок на разных этапах производства, оставив только самые целесообразные, упрощаем механизмы поставки оружия и техники в войска, — сказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Введенные изменения также позволят войскам получать новые образцы вооружения и военной техники (ВВТ) быстрее.

Так, раньше, например, чтобы обеспечить гарантийный срок хранения (для оружия это 10 лет), новому образцу ВВТ надо было пройти ускоренные климатические испытания в течение шести месяцев, а иногда и года, чтобы определить, будет ли он работоспособным в течение 10 лет. Это требование сейчас отменяется.

— Отныне ВСУ и Минобороны будут настаивать на подтверждении только трех факторов: эффективности образца техники, его безопасности для личного состава и надежности в эксплуатации, — подчеркивают в оборонном ведомстве.

Производитель берет на себя полную ответственность за качество изготовленного оружия, объем необходимых испытаний и все риски, связанные с поставкой этого оружия в ВСУ.

Ранее заместитель министра обороны Дмитрий Клименков сообщил, что Минобороны намерено покупать крупы и хлеб для ВСУ отдельно от каталога. Так указанные товары станут значительно дешевле во время государственных закупок.

Источник : Минобороны

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