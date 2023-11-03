Українська зброя потраплятиме на фронт швидше: в Міноборони ввели нові правила

З 1 листопада Міністерство оборони України суттєво скоротило терміни постачання техніки та зброї в ЗСУ.

Про це відомство повідомило в Telegram.

Зазначено, що на період воєнного стану скорочується виробничий цикл, а також спрощується процес випробувань.

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Відтепер саме виробник визначає, за якими технічними параметрами він здаватиме замовнику продукцію, а військові погоджують перелік параметрів (раніше військові прописували в технічних умовах значний перелік цих параметрів).

– Ми скасували надмірні випробування зброї, які не пов’язані з підтвердженням її боєздатності, скоротили кількість всіляких перевірок на різних етапах виробництва, залишивши лише найдоцільніші, спрощуємо механізми постачання зброї та техніки у війська, – сказав заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Запроваджені зміни також дають змогу військам отримувати нові зразки озброєння та військової техніки (ОВТ) швидше.

Так, раніше, наприклад, щоб забезпечити гарантійний термін зберігання (для зброї це 10 років), новому зразку ОВТ треба було пройти прискорені кліматичні випробування протягом шести місяців, а іноді й року, щоб визначити, чи буде він працездатним протягом 10 років. Ця вимога зараз скасовується.

– Відтепер ЗСУ та Міноборони наполягатимуть на підтвердженні лише трьох чинників: ефективності зразка техніки, його безпечності для особового складу та надійності в експлуатації, – наголошують в обороному відомстві.

Виробник бере на себе цілковиту відповідальність за якість виготовленої зброї, обсяг необхідних випробувань та всі ризики, пов’язані з постачанням цієї зброї до ЗСУ.

Раніше заступник міністра оборони Дмитро Кліменков повідомив, що Міноборони має наміри купувати крупи та хліб для ЗСУ окремо від каталогу. Так зазначені товари стануть значно дешевшими під час державних закупівель.

Джерело : Міноборони

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