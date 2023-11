ЮНЕСКО осудило атаку РФ по Одессе, в результате которой поврежден художественный музей

В результате вражеской атаки российской армии по Одессе в ночь на 6 ноября повреждения получило здание Одесского национального художественного музея, которому именно в этот день исполнилось 124 года.

В ЮНЕСКО осудили атаку РФ по Одессе, добавив к сообщению в социальной сети X (бывший Twitter) снимки с последствиями повреждений от взрывной волны.

The Museum of Fine Arts in #Odesa, within the UNESCO World Heritage Site, was once again damaged by a Russian airstrike last night. @UNESCO strongly condemns the attack. Cultural sites must be protected in accordance with international law. pic.twitter.com/FQcbGbaEkx

— UNESCO Kyiv (@unesco_kyiv) November 6, 2023