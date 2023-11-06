ЮНЕСКО осудило атаку РФ по Одессе, в результате которой поврежден художественный музей

В результате вражеской атаки российской армии по Одессе в ночь на 6 ноября повреждения получило здание Одесского национального художественного музея, которому именно в этот день исполнилось 124 года.

В ЮНЕСКО осудили атаку РФ по Одессе, добавив к сообщению в социальной сети X (бывший Twitter) снимки с последствиями повреждений от взрывной волны.

— Художественный музей в Одессе, входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в очередной раз пострадал от российского авиаудара прошлой ночью. ЮНЕСКО решительно осуждает эту атаку. Культурные объекты должны быть защищены в соответствии с международным правом, — говорится в сообщении.

The Museum of Fine Arts in #Odesa, within the UNESCO World Heritage Site, was once again damaged by a Russian airstrike last night. @UNESCO strongly condemns the attack. Cultural sites must be protected in accordance with international law. pic.twitter.com/FQcbGbaEkx Сейчас смотрят — UNESCO Kyiv (@unesco_kyiv) November 6, 2023

Поврежден Одесский художественный музей

Директор музея Екатерина Кулай в комментарии Суспільному сообщила, что экспонаты не имеют значительных повреждений.

В результате взрыва в Одесском художественном музее повреждены несколько выставок: Маргит и Романа Сельских Солнце заката из коллекции Эдуарда Дымшица; Бориса Айзенберга Цветы за отвалами; работы Александра Грехова; Стаса Жалобнюка Black Sea; Владимира Семкива Радость; Альбины Ялозы Алтарь небесного войска; Kinder Album Большие луга, обильные травы.

Днем на территории музея работала Комиссия по обследованию объектов культурного наследия.

В ночь на 6 ноября российская армия атаковала Одессу и область различными типами ракет и ударными дронами Shahed. Взрывной волной повреждены также несколько многоэтажных жилых домов. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, восемь человек получили ранения.

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