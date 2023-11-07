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Удар по кораблю Аскольд заставит РФ подвинуть флот еще дальше — разведка Британии

Удар по кораблю Аскольд заставит РФ подвинуть флот еще дальше — разведка Британии

Способность Украины наносить удары по судостроительной инфраструктуре во временно оккупированном Крыму, вероятно, заставит Россию передислоцировать Черноморский флот еще дальше от линии фронта, что задержит поставки новых кораблей.

К таким выводам пришли в разведке Минобороны Великобритании после повреждения Украиной в Керчи российского ракетоносителя Аскольд.

— Корабль класса Каракурт, спущенный на воду в 2021 году, еще не был введен в состав ВМС России. Этот инцидент произошел дальше на восток от Крыма, чем большинство предыдущих заявленных Украиной ударов на большие расстояния, — объснили британские разведчики.

Они напомнили, ссылаясь на украинские и российские источники, что 4 ноября новый корвет Аскольд почти наверняка был поврежден в результате удара во время стоянки на судостроительном заводе Залив в Керчи. И это был самый дальний удар ВСУ по объектам оккупантов на полуострове.

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російський корабель флот РФ

Фото: СтратКом ЗСУ

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Война в Украине, Керчь, Корабель, Крым, Російська агресія, Чорноморський флот РФ
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