Удар по кораблю Аскольд заставит РФ подвинуть флот еще дальше — разведка Британии
Способность Украины наносить удары по судостроительной инфраструктуре во временно оккупированном Крыму, вероятно, заставит Россию передислоцировать Черноморский флот еще дальше от линии фронта, что задержит поставки новых кораблей.
К таким выводам пришли в разведке Минобороны Великобритании после повреждения Украиной в Керчи российского ракетоносителя Аскольд.
— Корабль класса Каракурт, спущенный на воду в 2021 году, еще не был введен в состав ВМС России. Этот инцидент произошел дальше на восток от Крыма, чем большинство предыдущих заявленных Украиной ударов на большие расстояния, — объснили британские разведчики.
Они напомнили, ссылаясь на украинские и российские источники, что 4 ноября новый корвет Аскольд почти наверняка был поврежден в результате удара во время стоянки на судостроительном заводе Залив в Керчи. И это был самый дальний удар ВСУ по объектам оккупантов на полуострове.
Фото: СтратКом ЗСУ
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