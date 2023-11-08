Рекомендація Єврокомісії щодо України й удар по судну в Одеській області: головні новини 8 листопада

Уряд продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів. Верховна Рада попередньо ухвалила законопроєкт, що передбачає створення електронного реєстру військовозобов’язаних.

Водночас міністр молоді та спорту подав заяву про відставку, яку розглянуть незабаром. Британія запровадила нові санкції проти Росії, які стосуються золотодобувного, нафтового та стратегічного секторів.

Що відбулося в Україні та світі за добу 8 листопада 2023 року – читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Зараз дивляться

Рекомендація Єврокомісії розпочати переговори щодо вступу України

Європейська комісія рекомендує розпочати переговори вступ до Євросоюзу з Молдовою та Україною, повідомила Урсула фон дер Ляєн.

На її думку, Україна продовжує поставати перед великими труднощами, спричиненими російською агресією, і все ж проводить велике реформування навіть під час війни.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів забезпечити готовність України до початку переговорів з Європейським Союзом щодо питання вступу. Уже оприлюднено указ №744/2023 на сайті Офісу президента.

Відставка міністра молоді та спорту

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт написав заяву на відставку. Її планують розглянути найближчим часом на засіданні Верховної Ради, повідомив очільник парламенту Руслан Стефанчук.

Створення електронного реєстру військовозобов’язаних

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №10062, який передбачає створення електронного реєстру військовозобов’язаних.

Згідно з документом, уточнюється взаємодія державних органів і спрощується процес отримання військовими статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану.

Він передбачає створення реєстру мобілізованих, який буде пов’язаний із реєстром виборців.

Затримано підприємців, які продавали запчастини для МіГ-29

Представники Служби безпеки України затримали організатора нелегального трафіку та двох його спільників, які продавали за кордон компоненти до бойових літаків МіГ-29.

Слідчі зазначають, що підприємці намагалися незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 млн грн. Ці складники раніше були викрадені з промислового гіганта Мотор Січ.

Україна отримає 100 тис. боєприпасів від Rheinmetall

Німецький оборонний концерн Rheinmetall передасть Україні близько 100 тис. боєприпасів для 120-мм мінометів. Відповідне замовлення компанія отримала від уряду Німеччини.

За інформацією Rheinmetall, вартість замовлення становить менш ніж €30 млн, що є частиною нещодавнього пакету військової допомоги ЗСУ в розмірі €400 млн. Постачання має розпочатися найближчим часом і триватиме упродовж двох років.

Британські санкції проти РФ

Велика Британія запровадила нові санкції проти 29 осіб і організацій, які працюють у російських золотодобувному, нафтовому та стратегічному секторах.

Обмеження запроваджено проти тих, хто надавав підтримку російському диктатору Володимиру Путіну. Вони допомагали президенту РФ зменшити вплив санкцій на російське золото і нафту.

Боротьба з перекупниками квитків на потяги

В Україні відтепер можна купити квитки на потяг через сервіс Дія. Відповідну інновацію запровадили для боротьби з перекупами, через яких пасажири переплачують за місце в потязі.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, можна купити квиток на найпопулярніший потяг Київ – Варшава в застосунку Укрзалізниці лише з Дія.Підпис. Відтепер необхідна авторизація через онлайн-сервіс.

Якщо з акаунту масово купуватимуть і повертатимуть квитки, то після перевірки його можуть заблокувати. Людина, яка користувалася акаунтом, більше не зможе купити квиток онлайн.

Візит міністра транспорту США до Києва

Міністр транспорту США Пітер Буттіджедж приїхав до Києва з неанонсованим візитом, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

За словами самого міністра, він перебуває в Україні, щоб виконати прохання вищого керівництва США щодо призначення радника з питань інфраструктури.

Удар РФ по судну в Одеській області

РФ вдарила протирадіолокаційною ракетою Х-31П по надбудові цивільного судна під прапором Ліберії, коли воно заходило у порт в Одеській області.

Попередньо, поранені три члени екіпажу, серед яких громадяни Філіппін, лоцман загинув.

За інформацією міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, пошкоджено цивільне судно, яке мало перевозити залізну руду до Китаю.

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