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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Єврокомісія рекомендує розпочати переговори щодо вступу України до ЄС – фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офіс президента

Єврокомісія рекомендує розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу. 

Про це повідомила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції в Брюсселі.

– Сьогодні – історичний день, тому що сьогодні Єврокомісія рекомендує розпочати переговори про вступ до Євросоюзу з Молдовою та Україною. Україна продовжує стикатися з великими труднощами, спричиненими російською агресією, і все ж проводить велике реформування навіть під час війни, – сказала вона. 

Україна на 90% виконала необхідні кроки

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що під час її останнього візиту в Київ вона переконалася, що Україна на 90% виконала відповідні кроки для вступу до ЄС.

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Зокрема, це конституційна реформа у сфері судочинства, антикорупційна програма, а також програма щодо втручання олігархів у громадське життя тощо. 

– Основного прогресу досягнуто у сфері конституційного правосуддя, в реформі відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційній програмі, боротьбі з відмиванням грошей, важливих заходах щодо стримування олігархів, у суспільному житті, також новий закон про медіа та прогрес щодо національних меншин, – наголосила президент Єврокомісії.

На цю значущу для України новину вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Єврокомісія зробила правильний крок.

– Сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок – Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною. Наша держава має бути в Євросоюзі. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємо свого слова, розвиваючи державні інституції. Всі необхідні рішення ухвалюємо. Дякую всім, хто допомагає!  Слава Україні, – зазначив Зеленський.

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Єврокомісія, Європейський Союз, Україна-ЄС, Урсула фон дер Ляєн
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