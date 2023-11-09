Исполняющим обязанности министра спорта назначили Матвея Бедного
Временно исполнять обязанности министра молодежи и спорта будет Матвей Бедный.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
— Кабинетом министров Украины временно возложено исполнение обязанностей министра молодежи и спорта Украины на Бедного Матвея Викторовича, — говорится в сообщении.
С 2016 до 2020 года был директором департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины.
С июля 2020 года Бедный занимал должность заместителя министра молодежи и спорта Украины.
Ранее Верховная Рада отправила в отставку министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.
Фото: Матвей Бедный
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