Исполняющим обязанности министра спорта назначили Матвея Бедного

Временно исполнять обязанности министра молодежи и спорта будет Матвей Бедный.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

— Кабинетом министров Украины временно возложено исполнение обязанностей министра молодежи и спорта Украины на Бедного Матвея Викторовича, — говорится в сообщении.

С 2016 до 2020 года был директором департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины.

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С июля 2020 года Бедный занимал должность заместителя министра молодежи и спорта Украины.

Ранее Верховная Рада отправила в отставку министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

Фото: Матвей Бедный

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