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Виконувачем обов’язків міністра спорту призначили Матвія Бідного

Виконувачем обов’язків міністра спорту призначили Матвія Бідного

Тимчасово виконувати обов’язки міністра молоді та спорту буде Матвій Бідний.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

– Кабінетом міністрів України тимчасово покладено виконання обов’язків міністра молоді та спорту України на Бідного Матвія Вікторовича, – йдеться у повідомленні.

З 2016 до 2020 року Бідний був директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.

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З липня 2020 року обіймав посаду заступника міністра молоді та спорту України.

Раніше Верховна Рада відправила у відставку міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

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Фото: Матвій Бідний

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