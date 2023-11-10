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Валентина Летяк, редактор ленты

Некоторые пилоты уже проходят подготовку в небе: Игнат об обучении на F-16

Некоторые пилоты уже проходят подготовку в небе: Игнат об обучении на F-16
Фото: Факти ICTV

Информации об обучении пилотов на истребителях F-16 очень мало, однако главное, что все идет по плану, а некоторые летчики уже тренируются даже в небе.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини в комментарии ведущей Вікна-новин Яне Брензей.

— Обучение пилотов на F-16 продвигается согласно плану. Процесс пошел — это самое главное. Партнеры не слишком хотят афишировать процесс прохождения обучения. Но пилоты уже обучаются на F-16 в воздухе непосредственно, хоть и не все, конечно. Отдельные пилоты проходят подготовку в небе с инструктором на боевых самолетах, — добавил он.

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Поэтому отметил, что нам надо набраться терпения и держать наше небо.

По его словам, Украина сейчас делает все возможное для приема западных самолетов на аэродромах, а летчики учатся, как и было запланировано.

Три дня назад Нидерланды заявили о переброске пяти истребителей F-16 в Румынию для подготовки украинских пилотов.

В тот же день президент Владимир Зеленский поблагодарил правительство и премьер-министра Марка Рютте за лидерство в поддержке Украины, отметив, что эти самолеты уже прибыли в учебный центр в Румынии.

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