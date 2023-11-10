Деякі пілоти вже проходять підготовку в небі: Ігнат про навчання на F-16
Інформації про навчання пілотів на винищувачах F-16 дуже мало, проте головне, що все йде за планом, а деякі льотчики вже тренуються навіть у небі.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини в коментарі ведучій Вікна-новин Яні Брензей.
– Навчання пілотів на F-16 просувається за планом. Процес пішов – це найголовніше. Партнери не надто хочуть афішувати процес проходження навчання. Але пілоти вже навчаються на F-16 безпосередньо в повітрі, хоч і не всі, звичайно. Окремі пілоти проходять підготовку в небі з інструктором на бойових літаках, – додав він.
Тому зауважив, що нам треба набратися терпіння і тримати наше небо.
За його словами, Україна нині робить усе можливе для прийому західних літаків на аеродромах, а льотчики навчаються, як і було заплановано.
Три дні тому Нідерланди заявили про перекидання п’яти винищувачів F-16 до Румунії для підготовки українських пілотів.
Того ж дня президент Володимир Зеленський подякував уряду та прем’єр-міністру Марку Рютте за лідерство у підтримці України, наголосивши, що ці літаки вже прибули до навчального центру в Румунії.
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