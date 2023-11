Пять нидерландских F-16 уже прибыли в учебный центр в Румынии — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Нидерландов отправить пять истребителей F-16 в Румынию для подготовки украинских пилотов.

Он поблагодарил правительство и премьер-министра Марка Рютте за лидерство в поддержке Украины. Глава государства отметил, что пять нидерландских F-16 уже прибыли в учебный центр в Румынии.

— Мы продолжаем работать вместе, чтобы как можно скорее принять F-16 в украинском небе, — отметил Зеленский.

Вооруженные силы Нидерландов отправили во вторник пять истребителей F-16 на авиабазу в Фетеште в Румынии для обучения украинских пилотов.

Об этом сообщила глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в социальной сети X (бывший Twitter).

Five Dutch F-16s are departing for Fetești airbase in Romania today. The #F16 training centre to train pilots from both NATO countries and Ukraine will open soon.

— Kajsa Ollongren (@DefensieMin) November 7, 2023