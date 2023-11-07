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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Пять нидерландских F-16 уже прибыли в учебный центр в Румынии — Зеленский

Винищувач F-16
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Нидерландов отправить пять истребителей F-16 в Румынию для подготовки украинских пилотов.

Он поблагодарил правительство и премьер-министра Марка Рютте за лидерство в поддержке Украины. Глава государства отметил, что пять нидерландских F-16 уже прибыли в учебный центр в Румынии.

— Мы продолжаем работать вместе, чтобы как можно скорее принять F-16 в украинском небе, — отметил Зеленский.

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Вооруженные силы Нидерландов отправили во вторник пять истребителей F-16 на авиабазу в Фетеште в Румынии для обучения украинских пилотов.

Об этом сообщила глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в социальной сети X (бывший Twitter).

— Пять нидерландских F-16 сегодня отправляются на авиабазу в Фетешти в Румынии. Там скоро откроется учебный центр F-16 для подготовки пилотов как из стран НАТО, так и из Украины, — написала Оллонгрен.

Эти истребители F-16 будут первыми, которые Нидерланды отправляют для подготовки украинских пилотов.

По данным Министерства обороны Королевства, в целом Амстердам выделит для обучения от 12 до 18 истребителей.

В сентябре Оллонгрен заявляла, что весной 2024 года Украина сможет получить первые истребители F-16. Она отметила, что неизвестно, сколько времени продлится обучение пилотов, но в Минобороны Нидерландов считают, что это может занять до шести-восьми месяцев.

Война в Украине, Истребитель F-16, Нидерланды, Румунія, український пілот
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