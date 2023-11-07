Пять нидерландских F-16 уже прибыли в учебный центр в Румынии — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Нидерландов отправить пять истребителей F-16 в Румынию для подготовки украинских пилотов.
Он поблагодарил правительство и премьер-министра Марка Рютте за лидерство в поддержке Украины. Глава государства отметил, что пять нидерландских F-16 уже прибыли в учебный центр в Румынии.
— Мы продолжаем работать вместе, чтобы как можно скорее принять F-16 в украинском небе, — отметил Зеленский.
Я вдячний Нідерландам і Премʼєр-міністру Марку Рютте за лідерство в підтримці України. Сьогодні маємо важливий новий крок: п’ять голландських F-16 уже прибули до навчального центру в Румунії. Ми продовжуємо працювати разом, щоб якомога швидше прийняти F-16 в українському небі.
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2023
Отправка 5 самолетов F-16 в Румынию
Вооруженные силы Нидерландов отправили во вторник пять истребителей F-16 на авиабазу в Фетеште в Румынии для обучения украинских пилотов.
Об этом сообщила глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в социальной сети X (бывший Twitter).
— Пять нидерландских F-16 сегодня отправляются на авиабазу в Фетешти в Румынии. Там скоро откроется учебный центр F-16 для подготовки пилотов как из стран НАТО, так и из Украины, — написала Оллонгрен.
Five Dutch F-16s are departing for Fetești airbase in Romania today. The #F16 training centre to train pilots from both NATO countries and Ukraine will open soon.Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!
— Kajsa Ollongren (@DefensieMin) November 7, 2023
Эти истребители F-16 будут первыми, которые Нидерланды отправляют для подготовки украинских пилотов.
По данным Министерства обороны Королевства, в целом Амстердам выделит для обучения от 12 до 18 истребителей.
В сентябре Оллонгрен заявляла, что весной 2024 года Украина сможет получить первые истребители F-16. Она отметила, что неизвестно, сколько времени продлится обучение пилотов, но в Минобороны Нидерландов считают, что это может занять до шести-восьми месяцев.
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