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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Преодолели 70 из 100 метров: Ермак о сроках завершения войны

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Война в Украине может завершиться внезапно. Однако в данный момент невозможно спрогнозировать точные сроки.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

– Никто не знает, когда закончится война, но она может закончиться очень внезапно. И именно для этого все делается, – отметил он.

Ермак уточнил, что на это влияют “многие факторы”. Но очень хотелось бы, чтобы завершение войны “произошло как можно скорее”.

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Для наглядности руководитель ОПУ сравнил военные действия с забегом.

– Если сравнивать, например, с забегом на 100 метров, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 – самые тяжелые. И если ты стал видеть себя победителем, можно все проиграть, — подчеркнул Ермак.

По его словам, недавние переговоры на Мальте по украинской Формуле мира продемонстрировали, что “даже неожиданные страны очень верят в нашу победу и видят свой интерес в этом”.

Президент Владимир Зеленский представил Формулу мира во время саммита Большой двадцатки (G20) в Индонезии в ноябре 2022 года.

Она содержит 10 пунктов, которые касаются: ядерной безопасности; продовольственной безопасности; энергетической безопасности; противодействия экоциду; освобождения всех плененных и депортированных; возвращения справедливости; выполнения Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины; вывода войск РФ и прекращения боевых действий; недопущения эскалации; фиксации окончания войны.

Как известно, президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 суток – до 14 февраля 2024 года.

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Андрій Єрмак, Война в Украине
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