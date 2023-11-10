Преодолели 70 из 100 метров: Ермак о сроках завершения войны
Война в Украине может завершиться внезапно. Однако в данный момент невозможно спрогнозировать точные сроки.
Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью журналистке Наталье Мосейчук.
– Никто не знает, когда закончится война, но она может закончиться очень внезапно. И именно для этого все делается, – отметил он.
Ермак уточнил, что на это влияют “многие факторы”. Но очень хотелось бы, чтобы завершение войны “произошло как можно скорее”.
Для наглядности руководитель ОПУ сравнил военные действия с забегом.
– Если сравнивать, например, с забегом на 100 метров, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 – самые тяжелые. И если ты стал видеть себя победителем, можно все проиграть, — подчеркнул Ермак.
По его словам, недавние переговоры на Мальте по украинской Формуле мира продемонстрировали, что “даже неожиданные страны очень верят в нашу победу и видят свой интерес в этом”.
Президент Владимир Зеленский представил Формулу мира во время саммита Большой двадцатки (G20) в Индонезии в ноябре 2022 года.
Она содержит 10 пунктов, которые касаются: ядерной безопасности; продовольственной безопасности; энергетической безопасности; противодействия экоциду; освобождения всех плененных и депортированных; возвращения справедливости; выполнения Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины; вывода войск РФ и прекращения боевых действий; недопущения эскалации; фиксации окончания войны.
Как известно, президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 суток – до 14 февраля 2024 года.
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