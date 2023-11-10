Подолали 70 із 100 метрів: Єрмак про терміни завершення війни

Війна в Україні може закінчитися раптово. Однак наразі неможливо спрогнозувати точні терміни.

Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

– Ніхто не знає, коли закінчиться війна, але вона може закінчитися дуже раптово. І саме для цього все робиться, – зазначив він.

Єрмак уточнив, що на це впливають “багато факторів”. Але дуже хотілося б, щоб завершення війни “відбулося якомога швидше”.

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Для унаочнення керівник ОПУ порівняв військові дії із забігом.

– Якщо порівнювати, наприклад, із забігом на 100 метрів, я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли. Але ці останні 30 – вони найважчі. І якщо ти почав бачити себе переможцем, можна все програти, – наголосив Єрмак.

За його словами, нещодавні переговори на Мальті щодо української Формули миру продемонстрували, що “навіть неочікувані країни дуже вірять у нашу перемогу і бачать свій інтерес у цьому”.

Президент Володимир Зеленський представив Формулу миру під час саміту Великої двадцятки (G20) в Індонезії у листопаді 2022 року.

Вона містить 10 пунктів, які стосуються: ядерної безпеки; продовольчої безпеки; енергетичної безпеки; протидії екоциду; звільнення всіх громадян, полонених та депортованих Росією; повернення справедливості; виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України; виведення військ РФ і припинення бойових дій; недопущення ескалації; фіксації закінчення війни.

Як відомо, президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб – до 14 лютого 2024 року.

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