Суд продлил арест Шуфрича еще на два месяца

Подозреваемый в государственной измене народный депутат Нестор Шуфрич останется под стражей как минимум до 15 декабря.

Печерский райсуд Киева на заседании 10 ноября продлил меру пресечения еще на два месяца.

11 октября Апелляционный суд Киева отклонил жалобу защиты Шуфрича на меру пресечения, оставив ее без изменений.

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Сотрудники СБУ 15 сентября Нестору Шуфричу объявили о подозрении в государственной измене и провели обыски в его доме.

В тот же день Печерский суд Киева избрал меру пресечения народному депутату от запрещенной ОПЗЖ – 60 суток ареста (до 13 ноября) без возможности внесения залога.

По данным следствия, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задания экс-секретаря СНБО Владимира Сивковича – агента российской ФСБ.. Одной из основных задач нардепа было распространение кремлевских нарративов.

Источник : Суспільне

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