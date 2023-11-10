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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Суд продовжив арешт Шуфрича ще на два місяці

Суд продовжив арешт Шуфрича ще на два місяці
Фото: СБУ

Підозрюваний у державній зраді народний депутат Нестор Шуфрич залишиться під вартою щонайменше до 15 грудня.

Печерський райсуд Києва на засіданні 10 листопада продовжив запобіжний захід ще на два місяці.

11 жовтня Апеляційний суд Києва відхилив скаргу захисту Шуфрича на запобіжний захід, залишивши його без змін.

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Співробітники СБУ 15 вересня Нестору Шуфричу оголосили про підозру у державній зраді та провели обшуки у його будинку.

Того ж дня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату від забороненої ОПЗЖ – 60 діб арешту (до 13 листопада) без можливості внесення застави.

За даними слідства, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання екссекретаря РНБО Володимира Сівковича – агента російської ФСБ. Одним із основних завдань нардепа було поширення кремлівських наративів.

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Джерело: Суспільне
арешт, Державна зрада, Народний депутат, Нестор Шуфрич, Російська агресія
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