Нардеп Шуфрич останется под стражей – решение апелляционного суда

Народный депутат Нестор Шуфрич, подозреваемый в государственной измене, останется под стражей как минимум до середины ноября.

Апелляционный суд Киева 11 октября рассмотрел его жалобу на меру пресечения, но оставил ее без изменений.

15 сентября Нестору Шуфричу объявили о подозрении в государственной измене, а сотрудники СБУ провели обыски в его доме.

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В тот же день Печерский суд Киева избрал меру пресечения народному депутату от запрещенной ОПЗЖ — 60 суток ареста, до 13 ноября, без возможности внесения залога.

Через несколько дней Верховная Рада проголосовала за снятие Нестора Шуфрича с должности председателя Комитета по вопросам свободы слова, однако он до сих пор остается народным депутатом.

По данным следствия, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задания экс-секретаря СНБО Владимира Сивковича — агента российской ФСБ, который координировал работу российской агентуры в Украине. Одной из основных задач нардепа было распространение кремлевских нарративов.

Источник : Суспільне

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