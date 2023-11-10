У Львові військові заштовхали чоловіка в мікроавтобус: обласний ТЦК обіцяє перевірку

У Львівському обласному ТЦК та СП обіцяють провести перевірку за відео, яке шириться мережею і на якому зафіксовано конфліктну ситуацію між цивільним населенням та працівниками військкомату.

На кадрах видно, як нібито працівники ТЦК у Львові посеред вулиці силою заштовхати чоловіка у жовтий мікроавтобус, а очевидці намагаються цьому завадити.

– Командування Львівського ОТЦК та СП вживає заходів для встановлення обставин, що склалися, з’ясовуються обставини цього випадку, призначена службова перевірка. Запевняємо, що з нашої сторони будуть здійснені усі необхідні заходи у найкоротші терміни, встановлено усі подробиці та прийнято усі необхідні рішення! – йдеться в заяві.

Зараз дивляться

Днями подібний скандал стався у Хмельницькому, де також поширили відео, на якому військові силоміць тягли чоловіка з лікарні.

Водночас в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що протиправних дій з боку військовослужбовців не було.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.