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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Львові військові заштовхали чоловіка в мікроавтобус: обласний ТЦК обіцяє перевірку

мобілізація
Фото: Факти ICTV

У Львівському обласному ТЦК та СП обіцяють провести перевірку за відео, яке шириться мережею і на якому зафіксовано конфліктну ситуацію між цивільним населенням та працівниками військкомату.

На кадрах видно, як нібито працівники ТЦК у Львові посеред вулиці силою заштовхати чоловіка у жовтий мікроавтобус, а очевидці намагаються цьому завадити.

– Командування Львівського ОТЦК та СП вживає заходів для встановлення обставин, що склалися, з’ясовуються обставини цього випадку, призначена службова перевірка. Запевняємо, що з нашої сторони будуть здійснені усі необхідні заходи у найкоротші терміни, встановлено усі подробиці та прийнято усі необхідні рішення! – йдеться в заяві.

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Днями подібний скандал стався у Хмельницькому, де також поширили відео, на якому військові силоміць тягли чоловіка з лікарні.

Водночас в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що протиправних дій з боку військовослужбовців не було.

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військкомат, Воєнний стан, Львів, Львівська область, мобілізація, скандал, ТЦК
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