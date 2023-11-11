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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Параметры даже лучше. В Украине производят аналог Shahed-136 – министр Камышин

Параметры даже лучше. В Украине производят аналог Shahed-136 – министр Камышин
Фото: Факти ICTV

В Украине серийно производят аналог большого иранского беспилотника Shahed-136.

Об этом на форуме NV сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

По его словам, весной было не более 50 компаний, которые могли “производить то, что летает, едет по земле и плавает в воде” — то есть различные дроны. На сегодняшний день в Украине более 200 таких компаний.

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Министр отметил, что бюджет закупок у таких компаний составляет более 1 млрд долларов, а в следующем году он будет втрое больше.

– Это все украинское производство и оно растет, — заявил Александр Камышин.

Он рассказал, что большинство FPV-дронов, которыми Силы обороны атакуют врага на фронте, это украинские дроны.

Александр Камышин также отметил, что в Украине серийно производят аналог дрона-камикадзе Shahed-136. На фронте эти дроны уже работают — просто военные официально об этом не объявляют. По его словам, параметры у нашего дрона даже лучше Shahed-136.

– Аналог 136-го Шахеда есть, и он производится, и вы видите его применение. Мы просто никогда не объявляем, что это – украинский производитель, такой-то бренд, такой-то завод и так далее. Это вопрос безопасности, — добавил министр.

25 октября сообщалось, что Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации несколько новых образцов БпЛА.

Ранее министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Украина стремится увеличить собственное производство беспилотников — десятки тысяч ежемесячно до конца года.

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Война в Украине, Дрони, Олександр Камишін
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