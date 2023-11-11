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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Параметри навіть кращі. В Україні виготовляють аналог Shahed-136 – міністр Камишін

Параметри навіть кращі. В Україні виготовляють аналог Shahed-136 – міністр Камишін
Фото: Факти ICTV

В Україні серійно виготовляють аналог великого іранського безпілотника Shahed-136.

Про це на форумі NV повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

За його словами, весною було не більш ніж 50 компаній, які могли “виробляти те, що літає, їде по землі та плаває в воді” – тобто різні дрони. На сьогодні в Україні є понад 200 таких компаній.

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Міністр наголосив, що бюджет закупівель у таких компаній становить понад 1 млрд доларів, а наступного року він буде втричі більшим.

— Це все українське виробництво і воно зростає, — заявив Олександр Камишін.

Він розповів, що більшість FPV-дронів, якими Сили оборони атакують ворога на фронті, це українські дрони.

Олександр Камишін також зауважив, що в Україні серійно виробляють аналог дрона-камікадзе Shahed-136. На фронті ці дрони вже працюють – просто військові офіційно про це не оголошують. За його словами, параметри у нашого дрона навіть кращі за Shahed-136.

– Аналог 136-го Шахеда є, він виробляється і ви бачите його застосування. Ми просто ніколи не оголошуємо, що це – український виробник, такий-то бренд, такий-то завод і так далі. Це питання безпеки, — додав міністр.

25 жовтня повідомлялося, що Міністерство оборони України допустило до експлуатації кілька нових зразків БпЛА.

Раніше міністр зі стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін заявив, що Україна прагне збільшити власне виробництво безпілотників – десятки тисяч щомісяця до кінця року.

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Війна в Україні, Дрони, Олександр Камишін
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