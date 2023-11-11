Во время войны украинское общество разделилось на четыре группы – Либанова

Украинское общество во время войны объединилось для отпора врагу, однако внутри есть разделение на четыре группы.

Об этом на форуме NV Формула успеха Украины заявила директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова.

Она отметила, что такого долгого объединения, как во время полномасштабной войны, еще не было никогда.

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– Самое большое достижение, которое мы сегодня имеем, если отвлечься от достижения военных, это единение общества. Да, мы объединились вокруг крайне тяжелой задачи дать отпор агрессору. И, насколько я знаю из результатов исследований — не только настоящего — такого долгого объединения не было еще никогда. Но, несмотря на это сегодня, мы уже видим в обществе разделение. Я не говорю о расколе – раскола я еще не вижу, – сказала Либанова.

По ее словам, украинское общество разделилось на четыре группы.

Первая группа — это воины (тероборона, ВСУ и т. д.). Их общество очень уважает.

Вторая группа — это те, кто никуда не ездил, кто все время в Харькове, Одессе или Днепре. Я не хочу говорить о Киеве, потому что в Киеве немножко особая ситуация, заявила Либанова.

Третья группа – это те, кто эвакуировался, но эвакуировался в пределах Украины. И четвертая группа – те, кто выехал за границу. Сейчас есть разделение общества по этим признакам.

По словам директора, власть должна следить, чтобы своими решениями не усиливать раскол. Именно поэтому важно искать общие решения для граждан и власти.

– Я очень боюсь того, что своими не совсем разумными решениями власть может вызвать раскол по этим линиям. Для этого очень немного надо. Ну, например, было предложение: Давайте тех, кто за границей простимулируем экономически, чтобы они возвращались. Честно говоря, более глупого предложения я в своей жизни еще не слышала. Бессмысленно просто. Это просто провокация, которую трудно даже комментировать. Удалось донести, что этого нельзя делать, – пояснила ученая.

По ее словам, после войны мы не сможем удержать единство в обществе — это нереально. Результаты нашей победы всех все равно не устроят.

– Кому-то нужен будет парад на Красной площади, кому-то нужно будет вернуть наших из Тюмени, кому-то – что-то еще. И Россия никуда не денется. Мы будем жить рядом с агрессивным сильным, мстительным соседом и к этому наше общество должно готовиться, – отмечает Либанова.

К тому же обществу надо четко донести, что у нас нет одного кабинета, где принимают все решения. Наша власть мультисубъектная – есть управление со стороны общества, есть управление местной власти, есть объединение бизнеса, есть объединение бизнеса и власти, есть привлечение власти к делам бизнеса.

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