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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Во время войны украинское общество разделилось на четыре группы – Либанова

Во время войны украинское общество разделилось на четыре группы – Либанова
Фото: Факти ICTV

Украинское общество во время войны объединилось для отпора врагу, однако внутри есть разделение на четыре группы.

Об этом на форуме NV Формула успеха Украины заявила директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова.

Она отметила, что такого долгого объединения, как во время полномасштабной войны, еще не было никогда.

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– Самое большое достижение, которое мы сегодня имеем, если отвлечься от достижения военных, это единение общества. Да, мы объединились вокруг крайне тяжелой задачи дать отпор агрессору. И, насколько я знаю из результатов исследований — не только настоящего — такого долгого объединения не было еще никогда. Но, несмотря на это сегодня, мы уже видим в обществе разделение. Я не говорю о расколе – раскола я еще не вижу, – сказала Либанова.

По ее словам, украинское общество разделилось на четыре группы.

Первая группа — это воины (тероборона, ВСУ и т. д.). Их общество очень уважает.

Вторая группа — это те, кто никуда не ездил, кто все время в Харькове, Одессе или Днепре. Я не хочу говорить о Киеве, потому что в Киеве немножко особая ситуация, заявила Либанова.

Третья группа – это те, кто эвакуировался, но эвакуировался в пределах Украины. И четвертая группа – те, кто выехал за границу. Сейчас есть разделение общества по этим признакам.

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По словам директора, власть должна следить, чтобы своими решениями не усиливать раскол. Именно поэтому важно искать общие решения для граждан и власти.

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– Я очень боюсь того, что своими не совсем разумными решениями власть может вызвать раскол по этим линиям. Для этого очень немного надо. Ну, например, было предложение: Давайте тех, кто за границей простимулируем экономически, чтобы они возвращались. Честно говоря, более глупого предложения я в своей жизни еще не слышала. Бессмысленно просто. Это просто провокация, которую трудно даже комментировать. Удалось донести, что этого нельзя делать, – пояснила ученая.

По ее словам, после войны мы не сможем удержать единство в обществе — это нереально. Результаты нашей победы всех все равно не устроят.

– Кому-то нужен будет парад на Красной площади, кому-то нужно будет вернуть наших из Тюмени, кому-то – что-то еще. И Россия никуда не денется. Мы будем жить рядом с агрессивным сильным, мстительным соседом и к этому наше общество должно готовиться, – отмечает Либанова.

К тому же обществу надо четко донести, что у нас нет одного кабинета, где принимают все решения. Наша власть мультисубъектная – есть управление со стороны общества, есть управление местной власти, есть объединение бизнеса, есть объединение бизнеса и власти, есть привлечение власти к делам бизнеса.

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