Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вибухи у Дніпрі та кроки України для наближення членства в ЄС: головні події ночі 9 листопада
Терміново
РФ завдала двох ударів по Одеському району: відомо про трьох постраждалих
Євро різко здешевшало на 24 копійки: курс валют в Україні 8 листопада
У Житомирі побили працівника військкомату, нападника розшукують
У США прокоментували заяву Зеленського про недоречність виборів під час війни
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Під час війни українське суспільство розділилося на чотири групи – Лібанова

Під час війни українське суспільство розділилося на чотири групи – Лібанова
Фото: Факти ICTV

Українське суспільство під час війни об’єдналося для відсічі ворогу, проте всередині є поділ на чотири групи.

Про це на форумі NV Формула успіху України заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова.

Вона наголосила, що такого довгого об’єднання, як під час повномасштабної війни, ще не було ніколи.

Зараз дивляться

– Найбільший здобуток, який ми сьогодні маємо, якщо відволіктися від здобутку військових, це єднання суспільства. Так, ми об’єдналися навкруги вкрай важкого завдання дати відсіч агресору. І, наскільки я знаю з результатів досліджень – не тільки сьогодення – такого довгого об’єднання не було ще ніколи. Але, попри це, сьогодні ми вже бачимо в суспільстві поділ. Я не кажу про розкол – розколу я ще не бачу, — сказала Лібанова.

За її словами, українське суспільство розділилося на чотири групи.

Перша група – це воїни (тероборона, ЗСУ тощо). Їх суспільство дуже шанує.

Друга група — це ті, хто нікуди не їздив, хто весь час у Харкові, Одесі чи Дніпрі. Я не хочу говорити про Київ, тому що в столиці дещо особлива ситуація, заявила Лібанова.

Третя група – це ті, хто евакуювався, але евакуювався в межах України. І четверта група – ті, хто виїхав за кордон. Наразі є поділ суспільства за цими ознаками.

Читайте також
Скільки українців залишилося за кордоном після виїзду у 2022 році: відповідь соціолога
українці в Кракові

За словами директорки, влада повинна стежити, щоб своїми рішеннями не посилювати розкол. Саме тому важливо шукати спільні рішення для громадян і влади.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

– Я страшенно боюся того, що своїми не зовсім розумними рішеннями влада може спричинити розкол за цими лініями. Для цього дуже небагато треба. Ну, наприклад, була пропозиція: Давайте тих, хто за кордоном простимулюємо економічно, щоб вони поверталися. Чесно кажучи, дурнішої пропозиції я у своєму житті ще не чула. Безглуздо просто. Це просто провокація, яку важко навіть коментувати. Вдалося донести, що цього не можна робити, – пояснила науковиця.

За її словами, після війни ми не зможемо втримати єдність у суспільстві – це нереально. Результати нашої перемоги усіх все одно не влаштують.

– Комусь потрібен буде парад на Красній площі, комусь потрібно буде повернути наших із Тюмені, комусь – щось іще. І Росія нікуди не дінеться. Ми будемо жити поряд з агресивним сильним, мстивим сусідом, і до цього наше суспільство має готуватися, – зазначає Лібанова.

До того ж суспільству треба чітко донести, що в нас нема одного кабінету, де ухвалюють всі рішення. Наша влада є мультисуб’єктною – є управління з боку суспільства, є управління місцевої влади, є об’єднання бізнесу, є об’єднання бізнесу та влади, є залучення влади до справ бізнесу.

Читайте також
В Україну повернеться максимум половина мігрантів, які втекли від війни – Лібанова
українські біженці в Польщі

Війна в Україні, громадянське суспільство, Українці
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ексглава НАТО пропонує приєднати Україну до Альянсу без окупованих територій
Під час війни українське суспільство розділилося на чотири групи – Лібанова
Із сектору Гази евакуйовано ще 11 громадян України – посол
Кордон Гази та Єгипту, РАФАХ
РФ обстріляла Херсон: спалахнула пожежа, один із постраждалих помер у лікарні
Під час війни українське суспільство розділилося на чотири групи – Лібанова
Українська і польська сторони проведуть зустріч для розблокування пунктів пропуску
Під час війни українське суспільство розділилося на чотири групи – Лібанова
Німеччина з 2024 року подвоїть військову допомогу Україні – Bild
Бундестаг прапор Німеччини

Завантаження

Ігри
Відео
Град на мінімалках або Партизан-Град: як працюють установки залпового вогню на пікапах

Швидкі, маневрені й мобільні – установки Партизан-Град несподівано з’являються на різних позиціях, “насипають” ворогу і їдуть геть. З ними на Запорізькому напрямку вправно працюють бійці 108 бригади ТрО.

Андрій Почтєв
Бійці 65 ОМБр розкрили деталі легендарної операції Ікси, яка дозволила звільнити Роботине
Під час війни українське суспільство розділилося на чотири групи – Лібанова
Скандал у Львівському ТЦК | Спогади про звільнення Роботиного | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Під час війни українське суспільство розділилося на чотири групи – Лібанова
Гарячі подробиці від ГУР | Наступ РФ на Таврійському напрямку | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Під час війни українське суспільство розділилося на чотири групи – Лібанова
Нові деталі удару по Скадовську | План РФ у секторі Гази | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Під час війни українське суспільство розділилося на чотири групи – Лібанова
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь