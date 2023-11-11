Під час війни українське суспільство розділилося на чотири групи – Лібанова

Українське суспільство під час війни об’єдналося для відсічі ворогу, проте всередині є поділ на чотири групи.

Про це на форумі NV Формула успіху України заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова.

Вона наголосила, що такого довгого об’єднання, як під час повномасштабної війни, ще не було ніколи.

Зараз дивляться

– Найбільший здобуток, який ми сьогодні маємо, якщо відволіктися від здобутку військових, це єднання суспільства. Так, ми об’єдналися навкруги вкрай важкого завдання дати відсіч агресору. І, наскільки я знаю з результатів досліджень – не тільки сьогодення – такого довгого об’єднання не було ще ніколи. Але, попри це, сьогодні ми вже бачимо в суспільстві поділ. Я не кажу про розкол – розколу я ще не бачу, — сказала Лібанова.

За її словами, українське суспільство розділилося на чотири групи.

Перша група – це воїни (тероборона, ЗСУ тощо). Їх суспільство дуже шанує.

Друга група — це ті, хто нікуди не їздив, хто весь час у Харкові, Одесі чи Дніпрі. Я не хочу говорити про Київ, тому що в столиці дещо особлива ситуація, заявила Лібанова.

Третя група – це ті, хто евакуювався, але евакуювався в межах України. І четверта група – ті, хто виїхав за кордон. Наразі є поділ суспільства за цими ознаками.

За словами директорки, влада повинна стежити, щоб своїми рішеннями не посилювати розкол. Саме тому важливо шукати спільні рішення для громадян і влади.

– Я страшенно боюся того, що своїми не зовсім розумними рішеннями влада може спричинити розкол за цими лініями. Для цього дуже небагато треба. Ну, наприклад, була пропозиція: Давайте тих, хто за кордоном простимулюємо економічно, щоб вони поверталися. Чесно кажучи, дурнішої пропозиції я у своєму житті ще не чула. Безглуздо просто. Це просто провокація, яку важко навіть коментувати. Вдалося донести, що цього не можна робити, – пояснила науковиця.

За її словами, після війни ми не зможемо втримати єдність у суспільстві – це нереально. Результати нашої перемоги усіх все одно не влаштують.

– Комусь потрібен буде парад на Красній площі, комусь потрібно буде повернути наших із Тюмені, комусь – щось іще. І Росія нікуди не дінеться. Ми будемо жити поряд з агресивним сильним, мстивим сусідом, і до цього наше суспільство має готуватися, – зазначає Лібанова.

До того ж суспільству треба чітко донести, що в нас нема одного кабінету, де ухвалюють всі рішення. Наша влада є мультисуб’єктною – є управління з боку суспільства, є управління місцевої влади, є об’єднання бізнесу, є об’єднання бізнесу та влади, є залучення влади до справ бізнесу.

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