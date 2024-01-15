Статус тимчасового захисту у ЄС мають 4,27 млн українців – де найбільше

Статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,27 млн осіб, які втекли з України через російське повномасштабне вторгнення, станом на 30 листопада 2023 року. Про це свідчать дані Євростату.

Статус тимчасового захисту в ЄС

Основними країнами ЄС, які прийняли бенефіціарів тимчасового захисту з України, були Німеччина (1,23 млн осіб, 28,9% від загальної кількості в ЄС), Польща (955 тис., 22,3%) та Чехія (369 тис., 8,6%).

Порівняно з кінцем жовтня 2023 року найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів спостерігалося у Німеччині (+20 595; +1,7%), Чехії (+4 880; +1,3%) та Норвегії (+4 180; +6,9%).

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Серед усіх країн ЄС кількість бенефіціарів дещо знизилася у чотирьох країнах: Польщі (-5 510 осіб; -0,6%), Італії (-160 осіб; -0,1%), Франції (-125 осіб; -0,2%) та Люксембурзі (-15 осіб; -0,4%).

Станом на 30 листопада 2023 року громадяни України становили понад 98% бенефіціарів тимчасового захисту.

Дорослі жінки становили майже половину (46,3%) отримувачів тимчасового захисту в Євросоюзі. Діти становили майже третину (33,3%), а дорослі чоловіки – трохи більше п’ятої частини (20,4%) від загальної кількості.

У жовтні минулого року у Європейському Союзі продовжили тимчасовий захист для біженців з України до 4 березня 2025 року.

Джерело: Eurostat

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