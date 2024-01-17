Украинские воины впервые применили гибридные системы ПВО проекта FrankenSAM

Во время отражения ночной атаки российских беспилотников украинские военные впервые применили гибридные системы противовоздушной обороны проекта FrankenSAM.

Об этом заявил министр по вопросам стратегической промышленности Украины Александр Камышин на форуме в Давосе.

— Вместо того, чтобы с нуля разрабатывать какую-то новую систему противовоздушной обороны, на которую бы ушли долгие годы, мы взяли советские компоненты и применили к этому западные ракеты. Или же брали западные пусковые установки и применяли к ним советские ракеты, — рассказал Камышин.

Он сказал, что одна из таких систем была успешно впервые использована ночью 17 января.

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По его словам, военным удалось за 9 км сбить вражеский беспилотник типа Shahed.

— У нас примерно пять таких проектов в этом портфеле. Рад, что все эти системы уже развернули на поле битвы, — рассказал чиновник.

В октябре американская газета The New York Times писала, что один вариант таких ПВО сочетает советские пусковые установки Бук и западные ракеты Sea Sparrow, другой — советские радары и ракеты AIM-9M Sidewinder.

В декабре Белый дом обнародовал заявление, в котором говорилось, что Пентагон предоставил Киеву технологические данные для начала производства гибридных средств ПВО FrankenSAM.

Фактически речь шла о трех зенитно-ракетных комплексах: ЗРК Бук с американскими ракетами RIM-7 Sea Sparrow; ракеты воздух-воздух AIM-9M в сочетании с советскими РЛС; ЗРК на базе украинских старых систем с ракетами Patriot.

Ночью 17 января россияне атаковали Одесскую область беспилотниками. 11 из 20 запущенных врагом ударных беспилотников Shahed-136/131 были сбиты в Одесской области на подлете к побережью.

Фото: Telegram/Александр Камышин

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