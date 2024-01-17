Українські воїни вперше застосували гібридні системи ППО проєкту FrankenSAM

Під час відбиття нічної атаки російських безпілотників українські військові вперше застосували гібридні системи протиповітряної оборони проєкту FrankenSAM.

Про це заявив міністр з питань стратегічної промисловості України Олександр Камишін на форумі у Давосі.

— Замість того, щоб з нуля розробляти якусь нову систему протиповітряної оборони, на яку б пішли довгі роки, ми взяли радянські компоненти та застосували до цього західні ракети. Або ж брали західні пускові установки й застосовували до них радянські ракети, – розповів Камишін.

Він сказав, що одна з таких систем була успішно вперше використана вночі 17 січня.

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За його словами, військовим вдалося за 9 км збити ворожий безпілотник типу Shahed.

— У нас приблизно п’ять таких проєктів у цьому портфелі. Радий, що всі ці системи вже розгорнули на полі битви, — розповів посадовець.

У жовтні американська газета The New York Times писала, що один варіант таких ППО поєднує радянські пускові установки Бук та західні ракети Sea Sparrow, інший – радянські радари та ракети AIM-9M Sidewinder.

У грудні Білий дім оприлюднив заяву, в якій ішлося, що Пентагон надав Києву технологічні дані для початку виробництва гібридних засобів ППО FrankenSAM.

Фактично йшлося про три зенітно-ракетні комплекси: ЗРК Бук з американськими ракетами RIM-7 Sea Sparrow; ракети повітря-повітря AIM-9M у поєднанні з радянськими РЛС; ЗРК на базі українських старих систем з ракетами Patriot.

Уночі 17 січня росіяни атакували Одещину безпілотниками. 11 із 20 запущених ворогом ударних безпілотників Shahed-136/131 було збито в Одеській області на підльоті до узбережжя.

Фото: Telegram/Олександр Камишін

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