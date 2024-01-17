Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
ЗСУ збили два військові літаки РФ А-50 та Іл-22 над Азовським морем: що відомо
Вдарив, щоб не плакала: на Київщині батька підозрюють у вбивстві двомісячної доньки
Буданов назвав кількість справних літаків А-50, які залишилися у Росії
Підрив гранати на сесії сільради на Закарпатті: збільшилася кількість загиблих
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Українські воїни вперше застосували гібридні системи ППО проєкту FrankenSAM

Олександр Камишін

Під час відбиття нічної атаки російських безпілотників українські військові вперше застосували гібридні системи протиповітряної оборони проєкту FrankenSAM.

Про це заявив міністр з питань стратегічної промисловості України Олександр Камишін на форумі у Давосі.

— Замість того, щоб з нуля розробляти якусь нову систему протиповітряної оборони, на яку б пішли довгі роки, ми взяли радянські компоненти та застосували до цього західні ракети. Або ж брали західні пускові установки й застосовували до них радянські ракети, – розповів Камишін.

Він сказав, що одна з таких систем була успішно вперше використана вночі 17 січня.

Зараз дивляться

За його словами, військовим вдалося за 9 км збити ворожий безпілотник типу Shahed.

— У нас приблизно п’ять таких проєктів у цьому портфелі. Радий, що всі ці системи вже розгорнули на полі битви, — розповів посадовець.

У жовтні американська газета The New York Times писала, що один варіант таких ППО поєднує радянські пускові установки Бук та західні ракети Sea Sparrow, інший – радянські радари та ракети AIM-9M Sidewinder.

У грудні Білий дім оприлюднив заяву, в якій ішлося, що Пентагон надав Києву технологічні дані для початку виробництва гібридних засобів ППО FrankenSAM.

Фактично йшлося про три зенітно-ракетні комплекси: ЗРК Бук з американськими ракетами RIM-7 Sea Sparrow; ракети повітря-повітря AIM-9M у поєднанні з радянськими РЛС; ЗРК на базі українських старих систем з ракетами Patriot.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Уночі 17 січня росіяни атакували Одещину безпілотниками. 11 із 20 запущених ворогом ударних безпілотників Shahed-136/131 було збито в Одеській області на підльоті до узбережжя.

Читайте також
РФ після Шахедів атакувала Одещину Оніксами: куди поцілили ракети
Обстріл ракетами Онікс Білгород-Дністровського району 17 січня 2024

Фото: Telegram/Олександр Камишін

Війна в Україні, Олександр Камишін
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Росія атакувала Чугуїв під Харковом: загинула жінка
Вибухи, робота ППО
Ти або працюєш, або воюєш: Зеленський про українських чоловіків за кордоном
Володимир Зеленський
Протидія диверсійним групам та укріплення кордону: Зеленський провів Ставку
Українські воїни вперше застосували гібридні системи ППО проєкту FrankenSAM
Російські крилаті ракети Х-101 – зовсім інші, ніж ті, що застосовувалися у 2022 році – Скібіцький
Українські воїни вперше застосували гібридні системи ППО проєкту FrankenSAM

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь