Гибридными системами ПВО FrankenSAM можно прикрывать военные объекты — Игнат
Системы противовоздушной обороны проекта FrankenSAM не являются дальнобойными, но их можно использовать для прикрытия инфраструктуры и военных объектов.
Об этом в эфире Єдиних новин сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, такой проект не является чем-то новым для Украины. Например, ВСУ удалось приспособить американские ракеты для использования на советских истребителях.
Что касается проекта ПВО, то речь идет об американских ракетах AIM-9 Sidewinder и AIM-7 Sparrow, которые могут работать с наших еще советских систем. В США на полигонах сначала были проведены соответствующие испытания этих гибридных систем.
— И уже известно, что есть первое применение, первое сбивание, — отметил Юрий Игнат.
Он видит в таком взаимодействии положительный момент, ведь Украина до сих пор не имеет достаточного количества систем противовоздушной обороны. А поэтому вражеские ракеты или дроны иногда долетают до середины страны.
Юрий Игнат отметил, что гибридные системы не являются дальнобойными — могут работать до 15 км, поэтому рассчитывать на поражение целей на больших расстояниях не стоит.
— Но прикрывать ими локально объекты критической инфраструктуры, военные объекты или что-то другое — почему бы нет. Если есть определенный запас западных ракет, есть куда их устанавливать, то будем использовать все, что возможно, — сказал представитель Воздушных сил ВСУ.
А еще Юрий Игнат рассказал о модернизации в Украине ПЗРК для мобильных огневых групп — речь идет об оснащении переносных зенитных комплексов тепловизионным оборудованием, чтобы увеличить показатель сбивания.
На форуме в Давосе министр по вопросам стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что во время отражения ночной атаки российских дронов ВСУ впервые применили гибридные системы противовоздушной обороны проекта FrankenSAM.