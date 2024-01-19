Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Донецк был бы нашим: известный доброволец об обороне ДАП и уставших от войны
Такого нельзя представить. Женщина нашла своего двойника и изуродовала ножом до неузнаваемости
В украинских школах появятся офицеры образовательной безопасности
Срочно
Удар ракетами С-300 по Харькову: один человек погиб, есть тяжелораненые
Телеканал ICTV не причастен к ошибочной карте в эфире телемарафона
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Гибридными системами ПВО FrankenSAM можно прикрывать военные объекты — Игнат

Гибридными системами ПВО FrankenSAM можно прикрывать военные объекты — Игнат
Фото: Getty Images

Системы противовоздушной обороны проекта FrankenSAM не являются дальнобойными, но их можно использовать для прикрытия инфраструктуры и военных объектов.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, такой проект не является чем-то новым для Украины. Например, ВСУ удалось приспособить американские ракеты для использования на советских истребителях.

Сейчас смотрят

Что касается проекта ПВО, то речь идет об американских ракетах AIM-9 Sidewinder и AIM-7 Sparrow, которые могут работать с наших еще советских систем. В США на полигонах сначала были проведены соответствующие испытания этих гибридных систем.

— И уже известно, что есть первое применение, первое сбивание, — отметил Юрий Игнат.

Он видит в таком взаимодействии положительный момент, ведь Украина до сих пор не имеет достаточного количества систем противовоздушной обороны. А поэтому вражеские ракеты или дроны иногда долетают до середины страны.

Юрий Игнат отметил, что гибридные системы не являются дальнобойными — могут работать до 15 км, поэтому рассчитывать на поражение целей на больших расстояниях не стоит.

— Но прикрывать ими локально объекты критической инфраструктуры, военные объекты или что-то другое — почему бы нет. Если есть определенный запас западных ракет, есть куда их устанавливать, то будем использовать все, что возможно, — сказал представитель Воздушных сил ВСУ.

А еще Юрий Игнат рассказал о модернизации в Украине ПЗРК для мобильных огневых групп — речь идет об оснащении переносных зенитных комплексов тепловизионным оборудованием, чтобы увеличить показатель сбивания.

На форуме в Давосе министр по вопросам стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что во время отражения ночной атаки российских дронов ВСУ впервые применили гибридные системы противовоздушной обороны проекта FrankenSAM.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, Повітряні сили України, Юрій Ігнат
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ко второй годовщине вторжения: в ЕС начали обсуждение нового пакета санкций против РФ
Санкції проти Росії
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Населению на Западе следует готовиться к войне с Россией — адмирал НАТО
Роб Бауер
Как украинцам получить визу в Канаду 2024: какие документы необходимы
канада
Усложнит логистику оккупантов: ГУР о последствиях атаки на нефтебазу в Клинцах
розвідка, ГУР

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь