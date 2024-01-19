Гібридними системами ППО FrankenSAM можна прикривати військові об’єкти – Ігнат
Системи протиповітряної оборони проєкту FrankenSAM не є далекобійними, але їх можна використовувати для прикриття інфраструктури та військових об’єктів.
Про це в ефірі Єдиних новин повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
За його словами, такий проєкт не є чимось новим для України. Наприклад, ЗСУ вдалося пристосувати американські ракети для використання на радянських винищувачах.
Щодо проєкту ППО, то йдеться про американські ракети AIM-9 Sidewinder та AIM-7 Sparrow, які можуть працювати з наших ще радянських систем. У США на полігонах спочатку було проведено відповідні випробування цих гібридних систем.
– І вже відомо, що є перше застосування, перше збиття, – зауважив Юрій Ігнат.
Він вбачає у такій взаємодії позитивний момент, адже Україна досі не має достатньої кількості систем протиповітряної оборони. А через це ворожі ракети чи дрони іноді долітають до середини країни.
Юрій Ігнат зауважив, що гібридні системи не є далекобійними – можуть працювати до 15 км, тому розраховувати на ураження цілей на великих відстанях не варто.
— Але прикривати ними локально об’єкти критичної інфраструктури, військові об’єкти чи щось інше — чому б ні. Якщо є певний запас західних ракет, є куди їх встановлювати, то будемо використовувати все, що можливо, — сказав речник Повітряних сил ЗСУ.
А ще Юрій Ігнат розповів про модернізацію в Україні ПЗРК для мобільних вогневих груп – йдеться про оснащення переносних зенітних комплексів тепловізійним обладнанням, щоб збільшити показник збиття.
На форумі у Давосі міністр з питань стратегічної промисловості України Олександр Камишін повідомив, що під час відбиття нічної атаки російських дронів ЗСУ вперше застосували гібридні системи протиповітряної оборони проєкту FrankenSAM.