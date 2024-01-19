Всі у небезпеці через божевілля російських керівників, але світ має силу це зупинити – Зеленський

Зараз триває період невизначеності й небезпеки через божевілля російських керівників для кожної нації світу. Все частіше світ чує та переконується, що попереду може бути ще більше воєн. Але світ має силу, щоб це зупинити.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 695 доби повномасштабної війни Росії проти України.

– Ми маємо силу захистити нормальне життя. Світ має цю силу. І вона має спрацювати зараз – має зупинити Росію. Головне завдання – дати нашій державі всі можливості, щоб вигнати окупантів. Обовʼязково це зробимо, – заявив глава держави.

Зараз дивляться

Вручення квартир Героям України

Сьогодні президент вручив сертифікати ще на 30 квартир воїнам Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також родині працівника ДСНС.

– Всі абсолютно заслужені. Воїни, які відзначилися у боях у Гостомелі, інших містах і селах Київщини, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині, Луганщині. На Півдні – під час захисту Херсону. Герої України – льотчики, пілоти вертольотів, які у надзвичайно ризикованих, складних місіях доправляли в оточений Маріуполь необхідну зброю, амуніцію, забирали поранених. Зокрема, завдяки цьому Маріуполь бився, – заявив глава держави.

Гордість держави – відзначення пілотів

Зеленський відзначив пілотів армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, які виконували цю місію нарівні з воїнами ГУР. Кожен із Героїв України має таку особисту історію хоробрості та результати, які Україна завжди памʼятатиме та пишатиметься.

– Я дякую кожній родині наших Героїв, усіх наших воїнів. Це гордість, коли у країни є такі люди. Це шанс нашого народу – усі, хто бʼється заради України, допомагає, зміцнює Сили оборони та безпеки. Усі рятують українців, – звернув увагу президент.

Розмова з прем’єр-міністром Албанії

Сьогодні Зеленський провів дві телефонні розмови. Одна з них – з премʼєр-міністром Албанії Еді Рамою. Президент подякував йому за незмінну й принципову підтримку України, дуже чітку та завжди помітну політичну позицію у кожному з викликів, які є зараз.

– Ми обговорили співпрацю в міжнародних інституціях. Дуже корисним для захисту міжнародного права, збереження здорового глузду в міжнародних інституціях було головування Албанії в Раді Безпеки ООН.

Албанське представництво завжди морально й чесно реагувало на потоки російської брехні в ООН, звернув увагу Володимир Зеленський.

– Це важливо, щоб чесний голос завжди звучав у відповідь на російську дезінформацію. Обговорили сьогодні з премʼєр-міністром розширення нашого діалогу на рівні Україна – Балкани, – стверджує він.

Переговори з президентом ОАЕ

Друга розмова Зеленського протягом дня – з президентом Обʼєднаних Арабських Еміратів. Особливий акцент – вдячність України за посередництво заради звільнення полонених.

– Така наша робота жодного дня не переривається – ми завжди шукаємо шляхи, завжди шукаємо ефективного посередництва. Це стосується всіх полонених – воїнів, цивільних, захисників Азовсталі, інших українських оборонців. Процес дуже складний і чутливий, – пояснив президент.

Але завдання незмінне: Україна має звільнити всіх наших людей, повернути усіх полонених додому.

– Окрім цієї тематики, звичайно, говорили про двосторонні відносини, про можливості підтримки України в різних сферах з боку ОАЕ. Минулого тижня ми отримали партію генераторів – це один із прикладів, як можна допомогти стійкості України. Це важлива гуманітарна робота, – наголосив глава держави.

Підготовка до Глобального саміту миру

Володимир Зеленський поінформував президента ОАЕ та премʼєр-міністра Албанії щодо української глобальної роботи щодо Формули миру та підготовки до Глобального саміту миру.

На його думку, це спільний інтерес усіх у світі, хто цінує стабільність та передбачуваність, щоб Глобальний саміт миру мав результат, а міжнародне право знову діяло на повну.

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