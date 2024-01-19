Испытывает свою судьбу. Над Азовским морем зафиксировали новый самолет А-50 — Игнат

Над Азовским морем утром 19 января зафиксировали российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что сегодняшняя ночь была более-менее спокойной, что бывает очень редко, поэтому сводки от Командования Воздушных сил ВСУ утром не было.

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— Не часто так бывает, что более-менее спокойная ночь в воздушном пространстве, нет атак средствами воздушного нападения, такими как беспилотники, прежде всего, которые мы фактически каждую ночь привыкли видеть в течение осени и зимы. Эта ночь — одна из немногих, которая была без сообщений, — рассказал Игнат.

По его словам, несмотря на то, что есть определенное затишье, совсем не стоит расслабляться. Ведь только что карта была пустой, а впоследствии появилось 5-6 воздушных целей, в частности в акватории Азовского моря знаменитый А-50, испытывает свою судьбу, сообщил представитель Воздушных сил.

Юрий Игнат отметил, что у России еще есть такие самолеты.

— Мы говорили накануне о том, что будет после уничтожения А-50. Прилетит другой. Нет ничего удивительного, потому что в России есть еще такие самолеты. Есть А-50, есть истребитель ближе к Ростову, а также беспилотники, которые следят за линией фронта, — отметил Юрий Игнат.

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что Украине вместе с F-16 обязательно нужен будет самолет с радаром дальней радиолокации, чтобы управлять современными истребителями.

15 января главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22 над Азовским морем.

Фото: Википедия

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