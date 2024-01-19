Випробовує свою долю. Над Азовським морем зафіксували новий літак А-50 – Ігнат

Над Азовським морем зранку 19 січня зафіксували російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зауважив, що сьогоднішня ніч була більш-менш спокійною, що буває дуже рідко, тому зведення від Командування Повітряних сил ЗСУ зранку не було.

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– Не часто так буває, що більш-менш спокійна ніч в повітряному просторі, немає атак засобами повітряного нападу, такими як безпілотники, передусім, які ми фактично щоночі звикли бачити протягом осені та зими. Ця ніч – одна з небагатьох, яка була без повідомлень, – розповів Ігнат.

За його словами, попри те, що є певне затишшя, зовсім не варто розслаблятися. Адже щойно карта була порожня, а згодом з’явилося 5-6 повітряних цілей, зокрема в акваторії Азовського моря славнозвісний А-50 випробовує свою долю, повідомив речник Повітряних сил.

Юрій Ігнат зауважив, що Росія ще має такі літаки.

– Ми говорили напередодні про те, що буде після знищення А-50. Прилетить інший. Немає нічого дивного, тому що в Росії є ще такі літаки. Є А-50, є винищувач ближче до Ростова, а також безпілотники, які стежать за лінією фронту, – зауважив Юрій Ігнат.

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україні разом з F-16 обов’язково потрібен буде літак із радаром дальньої радіолокації, щоб керувати сучасними винищувачами.

15 січня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив знищення російських літаків А-50 та Іл-22 над Азовським морем.

Фото: Вікіпедія

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