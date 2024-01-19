Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
Такого не можна уявити. Жінка знайшла свою двійницю і знівечила ножем до невпізнання
В українських школах з’являться офіцери освітньої безпеки
Терміново
Удар ракетами С-300 по Харкову: одна людина загинула, є важкопоранені
Телеканал ICTV не причетний до помилкової карти в ефірі телемарафону
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Випробовує свою долю. Над Азовським морем зафіксували новий літак А-50 – Ігнат

Випробовує свою долю. Над Азовським морем зафіксували новий літак А-50 – Ігнат

Над Азовським морем зранку 19 січня зафіксували російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зауважив, що сьогоднішня ніч була більш-менш спокійною, що буває дуже рідко, тому зведення від Командування Повітряних сил ЗСУ зранку не було.

Зараз дивляться

– Не часто так буває, що більш-менш спокійна ніч в повітряному просторі, немає атак засобами повітряного нападу, такими як безпілотники, передусім, які ми фактично щоночі звикли бачити протягом осені та зими. Ця ніч – одна з небагатьох, яка була без повідомлень, – розповів Ігнат.

За його словами, попри те, що є певне затишшя, зовсім не варто розслаблятися. Адже щойно карта була порожня, а згодом з’явилося 5-6 повітряних цілей, зокрема в акваторії Азовського моря славнозвісний А-50 випробовує свою долю, повідомив речник Повітряних сил.

Юрій Ігнат зауважив, що Росія ще має такі літаки.

– Ми говорили напередодні про те, що буде після знищення А-50. Прилетить інший. Немає нічого дивного, тому що в Росії є ще такі літаки. Є А-50, є винищувач ближче до Ростова, а також безпілотники, які стежать за лінією фронту, – зауважив Юрій Ігнат.

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україні разом з F-16 обов’язково потрібен буде літак із радаром дальньої радіолокації, щоб керувати сучасними винищувачами.

15 січня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив знищення російських літаків А-50 та Іл-22 над Азовським морем.

Фото: Вікіпедія

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Азовське море, літаки РФ, Повітряні сили України, Юрій Ігнат
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Тримають подалі від фронту: розвідка Британії про появу нового літака РФ А-50 замість збитого
Російський літак А-50
Гібридними системами ППО FrankenSAM можна прикривати військові об’єкти – Ігнат
Випробовує свою долю. Над Азовським морем зафіксували новий літак А-50 – Ігнат
РФ після втрати трьох Су-34 поблизу Кринок більше використовує Шахеди – експерт
Су-34, літак Су-34
Україна разом із F-16 потребуватиме літака з радаром дальньої радіолокації – Годжес
Винищувачі F-16 для України
Здатний уразити ціль на відстані до 2 тис. км: що відомо про російський винищувач МіГ-31
Випробовує свою долю. Над Азовським морем зафіксували новий літак А-50 – Ігнат

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь