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В ISW рассказали, почему оккупанты хотят провести локальные наступления по всему фронту

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Оккупационные войска будут проводить как локальные наступательные операции, так и более масштабные по всей линии фронта, чтобы вынудить Киев направить больше техники и людей на оборону.

Об этом сообщается в отчете аналитиком американского Института изучения войны (ISW).

Пресс-секретарь командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо заявил, что весь восточный фронт от Купянска до Бахмута является активным, а россияне усилили наступления на направлениях Купянск — Лиман и Бахмут.

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Фитьо отметил, что Силы обороны по-прежнему уничтожают российские танки и бронетехнику, но у врага такой запас ресурсов еще большой.

Российские силы недавно перешли в наступление на некоторых участках Лиманского направления, особенно к западу от Сватово, западу и юго-западу от Кременной. Вероятно, оккупанты готовятся к более масштабным действиям на этом направлении.

По оценкам ISW, в ближайшие недели российские силы могут активизироваться для захвата Купянска Харьковской области.

Оккупанты хотят провести локальные и масштабные наступления по всему фронту — ISW

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Ранее сообщалось, что РФ сконцентрировала в районе Бахмута около 80 тыс. военных. Эксперты считают, вряд ли оккупанты бросят эту группировку на Часов Яр, который Украина считает следующей целью врага.

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Источник: ISW
Армия России, Война в Украине, Куп'янськ, Лиман
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