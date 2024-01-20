В ISW рассказали, почему оккупанты хотят провести локальные наступления по всему фронту

Оккупационные войска будут проводить как локальные наступательные операции, так и более масштабные по всей линии фронта, чтобы вынудить Киев направить больше техники и людей на оборону.

Об этом сообщается в отчете аналитиком американского Института изучения войны (ISW).

Пресс-секретарь командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо заявил, что весь восточный фронт от Купянска до Бахмута является активным, а россияне усилили наступления на направлениях Купянск — Лиман и Бахмут.

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Фитьо отметил, что Силы обороны по-прежнему уничтожают российские танки и бронетехнику, но у врага такой запас ресурсов еще большой.

Российские силы недавно перешли в наступление на некоторых участках Лиманского направления, особенно к западу от Сватово, западу и юго-западу от Кременной. Вероятно, оккупанты готовятся к более масштабным действиям на этом направлении.

По оценкам ISW, в ближайшие недели российские силы могут активизироваться для захвата Купянска Харьковской области.

Ранее сообщалось, что РФ сконцентрировала в районе Бахмута около 80 тыс. военных. Эксперты считают, вряд ли оккупанты бросят эту группировку на Часов Яр, который Украина считает следующей целью врага.

Источник : ISW

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