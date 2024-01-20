В ISW розказали, чому окупанти хочуть провести локальні наступи по всьому фронту

Окупаційні війська проводитимуть як локальні наступальні операції, так і більш масштабні по всій лінії фронту, щоб змусити Київ спрямувати більше техніки та людей на оборону.

Про це повідомляється у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Прессекретар командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо заявив, що весь східний фронт від Куп’янська до Бахмута є активним, а росіяни посилили наступи на напрямках Куп’янськ – Лиман і Бахмут.

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Фітьо зазначив, що Сили оборони, як і раніше, знищують російські танки та бронетехніку, але у ворога такий запас ресурсів ще великий.

Російські сили нещодавно перейшли в наступ на деяких ділянках Лиманського напрямку, особливо на захід від Сватового, захід і південний захід від Кремінної. Ймовірно, окупанти готуються до більш масштабних дій на цьому напрямку.

За оцінками ISW, найближчими тижнями російські сили можуть активізуватися для захоплення Куп’янська Харківської області.

Раніше повідомлялося, що РФ сконцентрувала у районі Бахмута близько 80 тис. військових. Експерти вважають, що навряд чи окупанти кинуть це угруповання на Часів Яр, який Україна вважає наступною метою ворога.

Джерело : ISW

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