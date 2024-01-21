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Под Авдеевкой РФ потеряла столько, как за всю войну в Афганистане: какая ситуация сейчас

Под Авдеевкой РФ потеряла столько, как за всю войну в Афганистане: какая ситуация сейчас

Сейчас ситуация на Авдеевском направлении остается критической, оценка неизменна. Враг наносит удары КАБами и активно применяет беспилотники.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил главный сержант подразделения ударных БПЛА 109 бригады сил Территориальной обороны ВСУ Егор Фирсов.

— Мы ударными дронами прикрываем пехоту и всех, кто находится в Авдеевке. Враг очень активно применяет БПЛА различного типа, в частности Zala, который просто висит и дает трансляцию врагу всего, что происходит непосредственно на поле боя, а также на дорогах, — рассказал он.

Фирсов отметил, что не все может озвучивать, однако Авдеевское направление на самом деле очень горячее, потому что постоянно прилетают КАБы.

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— Если КАБ упал даже в 200 м от пехотинца — это 100-процентная контузия. Были случаи, когда мы работали на позициях, и Авдеевку было видно невооруженным глазом. И когда падает КАБ, мы чувствовали у себя в блиндаже настоящее землетрясение. Поэтому трудно себе представить, что чувствуют парни, рядом с которыми падают КАБы. Это тяжело и физически, и психологически, — добавил Фирсов.

Рекордные потери РФ под Авдеевкой

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщил, что в течение четырех месяцев наступательных действий под Авдеевкой РФ потеряла почти столько же людей, как СССР в десятилетней войне в Афганистане.

— После этого, как вы помните, СССР развалился. То же самое ждет Россию. Не может быть, чтобы это не сработало, — заявил он в эфире телемарафона Єдині новини.

По его мнению, Кремль продолжает перебрасывать на Авдеевское направление огромное количество солдат из-за мартовских президентских выборов, при этом Путину придется оправдываться за потери РФ в Украине.

— Сегодня Башкортостан, а за ним, я думаю, другие республики будут подниматься, потому что мешки и тела прибывают. Это не может не сказаться на том, что Путину нужно что-то делать, чтобы оправдать эти террористические действия, которые они совершают, — добавил Цехоцкий.

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Фото: Главнокомандующий ВСУ

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