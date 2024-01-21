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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Під Авдіївкою РФ втратила стільки, як за всю війну в Афганістані: яка ситуація зараз

Під Авдіївкою РФ втратила стільки, як за всю війну в Афганістані: яка ситуація зараз

Наразі ситуація на Авдіївському напрямку залишається критичною, оцінка незмінна. Ворог завдає ударів КАБами та активно застосовує безпілотники.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив головний сержант підрозділу ударних БПЛА 109 бригади сил Територіальної оборони ЗСУ Єгор Фірсов.

– Ми ударними дронами прикриваємо піхоту і всіх, хто знаходиться в Авдіївці. Ворог дуже активно застосовує БПЛА різного типу, зокрема Zala, який просто висить і дає трансляцію ворогу усього, що відбувається безпосередньо на полі бою, а також на дорогах, – розповів він.

Фірсов зауважив, що не все може озвучувати, проте Авдіївський напрям насправді дуже гарячий, бо постійно прилітають КАБи.

Зараз дивляться

– Якщо КАБ впав навіть за 200 м від піхотинця – це 100-відсоткова контузія. Були випадки, коли ми працювали на позиціях, і Авдіївку було видно неозброєним оком. І коли падає КАБ, ми відчували у себе в бліндажі справжній землетрус. Тому важко собі уявити, що відчувають хлопці, поряд з якими падають КАБи. Це важко і фізично, і психологічно, – додав Фірсов.

Рекордні втрати РФ під Авдіївкою

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький повідомив, що протягом чотирьох місяців наступальних дій під Авдіївкою РФ втратила майже стільки ж людей, як СРСР у десятирічній війні в Афганістані.

– Після цього, як ви пам’ятаєте, СРСР розвалився. Те ж саме чекає на Росію. Не може бути, щоб це не спрацювало, – заявив він в ефірі телемарафону Єдині новини.

На його думку, Кремль продовжує перекидати на Авдіївський напрямок величезну кількість солдатів через березневі президентські вибори, водночас Путіну доведеться виправдовуватись за втрати РФ в Україні.

– Сьогодні Башкортостан, а за ним, я думаю, інші республіки будуть підніматися, тому що мішки і тіла прибувають. Це не може не позначитися на тому, що Путіну потрібно щось робити, щоб виправдати ці терористичні дії, які вони здійснюють, – додав Цехоцький.

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Під Авдіївкою РФ втратила стільки, як за всю війну в Афганістані: яка ситуація зараз

Фото: Головнокомандувач ЗСУ

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