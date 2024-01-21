РФ атаковала Константиновку ракетами С-300, повреждены школа и детсад

Ночью 21 января россияне обстреляли Константиновку Донецкой области ракетами С-300.

Об этом сообщил журналист Фактов ICTV Константин Мельников.

В результате атаки частично разрушена школа, повреждены здания детского сада, магазина и восемь частных домов.

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