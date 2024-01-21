РФ атакувала Костянтинівку ракетами С-300, пошкоджені школа та дитсадок

Вночі 21 січня росіяни обстріляли Костянтинівку Донецької області ракетами С-300.

Про це повідомив журналіст Фактів ICTV Костянтин Мельников.

В результаті атаки частково зруйнована школа, пошкоджені будівлі дитячого садка, магазину та вісім приватних будинків.

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