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Костянтин Мельников, Журналіст програми Факти ICTV, військовий кореспондент

РФ атакувала Костянтинівку ракетами С-300, пошкоджені школа та дитсадок

РФ атакувала Костянтинівку ракетами С-300, пошкоджені школа та дитсадок
Фото: Факти ICTV

Вночі 21 січня росіяни обстріляли Костянтинівку Донецької області ракетами С-300.

Про це повідомив журналіст Фактів ICTV Костянтин Мельников.

В результаті атаки частково зруйнована школа, пошкоджені будівлі дитячого садка, магазину та вісім приватних будинків.

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РФ атакувала Костянтинівку ракетами С-300, пошкоджені школа та дитсадок
РФ атакувала Костянтинівку ракетами С-300, пошкоджені школа та дитсадок
РФ атакувала Костянтинівку ракетами С-300, пошкоджені школа та дитсадок
РФ атакувала Костянтинівку ракетами С-300, пошкоджені школа та дитсадок
РФ атакувала Костянтинівку ракетами С-300, пошкоджені школа та дитсадок
РФ атакувала Костянтинівку ракетами С-300, пошкоджені школа та дитсадок
РФ атакувала Костянтинівку ракетами С-300, пошкоджені школа та дитсадок
РФ атакувала Костянтинівку ракетами С-300, пошкоджені школа та дитсадок
РФ атакувала Костянтинівку ракетами С-300, пошкоджені школа та дитсадок
РФ атакувала Костянтинівку ракетами С-300, пошкоджені школа та дитсадок
РФ атакувала Костянтинівку ракетами С-300, пошкоджені школа та дитсадок
РФ атакувала Костянтинівку ракетами С-300, пошкоджені школа та дитсадок

Раніше у Сухопутних військах підтвердили, що село Крохмальне на Куп’янському напрямку наразі перебуває під контролем РФ, українські військові відійшли на більш підготовлені рубежі.

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Війна в Україні, Донецька область, Костянтинівка
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