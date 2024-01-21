Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Костянтин Мельников, Журналіст програми Факти ICTV, військовий кореспондент
Костянтин Мельников, Журналіст програми Факти ICTV, військовий кореспондент
РФ атакувала Костянтинівку ракетами С-300, пошкоджені школа та дитсадок
Вночі 21 січня росіяни обстріляли Костянтинівку Донецької області ракетами С-300.
Про це повідомив журналіст Фактів ICTV Костянтин Мельников.
В результаті атаки частково зруйнована школа, пошкоджені будівлі дитячого садка, магазину та вісім приватних будинків.
Зараз дивляться
Раніше у Сухопутних військах підтвердили, що село Крохмальне на Куп’янському напрямку наразі перебуває під контролем РФ, українські військові відійшли на більш підготовлені рубежі.
Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.