Мобилизация полицейских может повлиять на криминогенную ситуацию в Украине — глава НПУ

Мы готовы к мобилизации, если будет такое решение, хотя с первого дня полномасштабного вторжения полицейские уже воюют, выполняют боевые распоряжения — это и Лють, и сводные отряды из всех областей, заявив глава НПУ Иван Выговский в интервью РБК-Украина.

По его словам, в Украине на самом деле сложилась аномальная ситуация, как для страны, в которой идет война, поскольку удается держать криминогенную ситуацию под контролем и обеспечивать гражданам внутреннюю безопасность и правопорядок.

— И это также благодаря тому, что мы привлекли к нарядам на улицах максимальное количество полицейских. Если до войны это было около 4 тыс. нарядов, то теперь более 7 тыс., — объяснил он.

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В то же время он отметил, что если придется мобилизовать полицейских — у них возникнет проблема с комплектацией, что скажется криминогенной ситуации.

— Кстати, полиция не исчерпывает мобилизационный ресурс. В 2022-23 году мы очень взвешенно подходили к тому, кого набираем в полицию. Исключена возможность попадания уклонистов, у нас есть соответствующие базы, по которым мы проверяем людей, — подчеркнул Выговский.

Глава Нацполиции говорит, что в первые дни большой войны они отпустили всех, кто решил вступить в ряды армии, поскольку нет механизма перевода в ВСУ, то есть это возможно было сделать только через увольнение из полиции.

— Другие полицейские, кто хотел воевать, — пошли в штурмовую бригаду Лють, — добавил он.

В этом же интервью Иван Выговский сказал, что у НПУ нет ресурса для привлечения полицейских к раздаче повесток, если соответствующая норма будет предусмотрена в обновленной редакции законопроекта о мобилизации.

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