Мобілізація поліцейських може вплинути на криміногенну ситуацію в Україні – голова НПУ

Ми готові до мобілізації, якщо буде таке рішення, хоча від першого дня повномасштабного вторгнення поліцейські вже воюють, виконують бойові розпорядження – це і Лють, і зведені загони з усіх областей, заявив глава НПУ Іван Вигівський в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, в Україні насправді склалась аномальна ситуація, як для країни, в якій йде війна, оскільки вдається тримати криміногенну ситуацію під контролем і забезпечувати громадянам внутрішню безпеку та правопорядок.

– І це також завдяки тому, що ми залучили до нарядів на вулицях максимальну кількість поліцейських. Якщо до війни це було близько 4 тис. нарядів, то тепер понад 7 тис., – пояснив він.

Зараз дивляться

Водночас зауважив, що якщо доведеться мобілізувати поліцейських – у них виникне проблема з комплектацією, що позначиться криміногенній ситуації.

– До речі, поліція не вичерпує мобілізаційний ресурс. В 2022-23 році ми дуже виважено підходили до того, кого набираємо в поліцію. Виключена можливість потрапляння ухилянтів, у нас є відповідні бази, за якими ми перевіряємо людей, – наголосив Вигівський.

Глава Нацполіції каже, що у перші дні великої війни вони відпустили всіх, хто вирішив вступити до лав армії, оскільки немає механізму переведення до ЗСУ, тобто це можливо було зробити лише через звільнення з поліції.

– Інші поліцейські, хто хотів воювати, – пішли до штурмової бригади Лють, – додав він.

У цьому ж інтерв’ю Іван Вигівський сказав, що у НПУ немає ресурсу для залучення поліцейських до роздачі повісток , якщо відповідна норма буде передбачена в оновленій редакції законопроєкту про мобілізацію.

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