Заради правди про минуле: Зеленський підписав указ про історично населені українцями території РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про історично населені українцями території Російської Федерації.

Про це він заявив у своє звернення з нагоди Дня Соборності України.

Очільник держави наголосив, що ми маємо робити все задля соборності прав і свобод, задля правди про українців, про нашу історію.

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– І заради цієї мети сьогодні я підписав указ Про історичне населені українцями території Російської Федерації.

Зеленський наголосив, що це потрібно заради українського майбутнього.

Президент заявив, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну слова “я українець” набули значно більшого значення – сильні українці можуть стати єдиними.

– З Днем Соборності, дорогий народе! Слава українцям! Слава Україні!

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, не підпише мирну угоду з Росію, якщо у ній окуповані території Донбасу та Криму відійдуть до країни-агресорки.

У травні 2023 року стався конфуз – голова Конституційного суду РФ Валерій Зорькін подарував Путіну старовинну карту XVII століття, за його словами, “зроблену самими французами”. Та річ у тому, що на тій карті позначена Україна, тоді як Санкт-Петербург, Сибір і Крим не належать російській державі.

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